Mathew Ryan volverá a vestir la camiseta del Levante UD
El guardameta australiano, que ya militó en el club granota la pasada temporada, firma un nuevo contrato para defender la portería levantinista.
Mathew Ryan volverá a vestir la camiseta del Levante UD después del acuerdo alcanzado entre ambas partes para la presente temporada.
El guardameta (Plumpton, Sidney, 8 de abril de 1992) llegó a la entidad levantinista el pasado verano y, durante la competición liguera, defendió la portería granota en 36 ocasiones. Formado en la cantera del Blacktown City y Central Coast Mariners, debutó en la máxima categoría con este último en la campaña 2010/2011. En 2013 se trasladó a Bélgica para incorporarse al Brujas y en 2015 vivió su primera experiencia en España con el Valencia CF. Dos años más tarde, en enero de 2017, regresó a Bélgica para jugar, en calidad de cedido, en el KRC Genk. Al finalizar la temporada, se vinculó con el Brighton & Hove Albion para jugar en la Premier League y, en enero de 2021, se marchó como cedido al Arsenal.
Mathew Ryan vivió una nueva etapa en LALIGA de la mano de la Real Sociedad en la temporada 2021/2022. Posteriormente, jugó en Dinamarca con el FC Copenhague y en Países Bajos con el AZ Alkmaar. Durante el ejercicio 2024/2025, militó en el AS Roma y el RC Lens.
El portero levantinista es internacional con la Selección australiana, combinado con el que ha sido capitán y ha participado en los Mundiales de 2014, 2018, 2022 y 2026.
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