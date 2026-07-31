Ramón Escolano, presidente de las peñas del Levante UD: "El Real Madrid es un tren que pasa una vez en la vida"

Hace apenas unas horas, tanto el Real Madrid como el Levante UD anunciaban en sus respectivas redes sociales el traspaso de Carlos Espí hacia la capital. Dichas publicaciones se llenaron rápidamente de felicitaciones para el delantero de La Safor. Una voz autorizada expresa las sensaciones entre la afición levantinista: "Hemos puesto una publicación en redes sociales felicitando a Espí por el fichaje y, al mismo tiempo, agradeciéndole por todo lo que ha hecho por el club; con su compromiso y su profesionalidad, hemos logrado estar otra vez en Primera División".

El club granota atravesaba una mala situación económica y acumula una deuda de 160 millones de euros. Recientemente, Pepe Dánvila, máximo accionista del equipo, renegociaba el otro día 33 millones con uno de los principales acreedores. Pese a ingresar 25 "kilos" que puedan suponer un soplo de aire fresco, desde las peñas lo tienen claro: "Cuando tienes a una persona a la que aprecias y que ha dado tanto al Levante, pues quieres que se quede. Pero en el fútbol profesional, cuando te pagan la cláusula, pasa a ser una cuestión ajena al club. Si pagan la cláusula, el futbolista no tiene más remedio que irse y más cuando le van a mejorar tantas cosas: su contrato, el proyecto deportivo... Al final, no puedes retener hoy en día a un jugador como Espí".

Aunque, pese a las informaciones que salieron al principio, el fichaje del delantero no se ha producido mediante el pago de la cláusula, sino que los clubes han alcanzado un acuerdo de traspaso por una cantidad muy similar a esta. "Bueno, pero lo que no vas a hacer es fastidiar a un jugador que te ha dado tanto, cuando va a mejorar profesionalmente. Entiendo que el club también ha cedido a negociar un traspaso porque entienden que el futbolista tiene que volar. Es una oportunidad única, un tren que va a pasar una vez en la vida y no va a ser el Levante quien haga que no vaya allí con todo lo que ha hecho por nosotros. Se habrá puesto todo en una balanza y, entiendo que el club es consciente de la situación y son empáticos. El Levante no deja de ser un club familiar, por lo que no va a fastidiar a un jugador que tiene mucha proyección y le habrá dejado elegir ir al equipo que quiera", declara Escolano.

Espí, madridista hasta 2031 / LUD

Espí contaba con muchas ofertas de diferentes clubes, todos dispuestos a abonar la cláusula de rescisión. Parecía que lo tenía hecho con un equipo inglés, pero a última hora aparecieron intereses italianos y del Villarreal, aunque quien se ha llevado el gato al agua es el conjunto blanco. "Pienso que ha sido una decisión personal suya y que al final va a ir donde ha querido ir. Ha habido muchas novias, pero finalmente él ha preferido estar en el Real Madrid. Entiendo que estará cerca de su familia, porque Madrid está a tiro de piedra de Valencia, no es irse lejos. Y, además, el equipo al que va a ir, que es el Real Madrid, no tiene nada que envidiar al Fulham o a cualquier otro equipo de la Premier League. Yo creo que es una buena decisión".

Espí y los casos de Pepelu e Iborra

Pero esta situación ha recordado a la que se vivió con Pepelu unos años atrás, aunque la reacción ha sido totalmente distinta. El centrocampista de Dénia recibió muchas críticas y muchos recordarán el episodio que se vivió en febrero cuando regresó al Ciutat vistiendo la camiseta del Valencia. "Las condiciones también fueron diferentes. El eterno rival del Levante siempre ha sido Valencia, entonces que se marchara allí cuando tenía más novias no sentó bien. Pero había que entenderle; yo personalmente entendí a Pepelu que se quisiera ir al Valencia, primero porque está cerca de su familia, después porque iba a mejorar su salario y también por el proyecto deportivo, ya que en ese momento estábamos en Segunda. Hay que entender que los jugadores son personas, pero también son profesionales, y al final es un trabajo. Por mucho aprecio que tengas o te tengan en el sitio donde trabajas, si te llaman de otro lugar donde vas a ganar más... La sociedad no lo acaba de comprender, pero al final, una persona tiene que mirar por su familia y por su bienestar económico".

El Real Madrid abona la cláusula mediante un traspaso / M. A. Montesinos

También recuerda a Vicente Iborra, que en 2013 se marchó al Sevilla por los 6 millones de euros de su cláusula, pero que, como Espí, también recibió miles de muestras de cariño. "Creo que el contacto entre Espí e Iborra y la sinergia que había con la afición era diferente a la de Pepelu; la unión entre este y los aficionados no era tanto como con los otros dos, ni él había dado tanto como ellos. Pero, al final, son opiniones de aficionados que son respetables y cada uno tiene su pensar. De momento estamos muy felices por todo lo que está aconteciendo, porque ha sido una sorpresa para todo el mundo que lo ha visto, porque el Real Madrid no estaba en las ecuaciones y va a tener una oportunidad increíble y me alegro muchísimo", afirma Ramón Escolano.

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"Lo va a tener difícil"

Pese a la gran temporada que hizo el año pasado, Espí tendrá complicado ganarse un hueco en el XI de un Real Madrid plagado de estrellas, aunque desde las peñas del Levante lo tienen claro: "Lo va a tener difícil, igual que lo tuvo aquí en el Levante, con Julián Calero. A principios de la temporada pasada, él me dijo que quería pelear y luchar por tener un hueco aquí. Ahora le toca hacer lo mismo y aprovechar los minutos que tenga. No va a ser titular indiscutible; al menos al principio va a tener que lucharlo, pero igual que aquí, que no jugaba mucho y al final se volvió indispensable".