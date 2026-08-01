De los goles de Carlos Espí al balón de oxígeno financiero para el Levante

El traspaso de Carlos Espí al Real Madrid va a suponer la pérdida de una decena de goles. En cambio, va a significar un auténtico balón de oxígeno para las maltrechas arcas financieras del Levante UD. Por el momento, el club granota no ha detallado el impacto de la venta del delantero de Tavernes de la Valldigna pero sí ha apuntado que permitirá cierto margen en el Fair Play.

El Levante UD atraviesa un delicado momento económico. Lo anunció el pasado febrero el presidente Pablo Sánchez durante la Junta General de Accionistas, donde se presentó la memoria anual del club, últimas cifras publicadas por la entidad. A resaltar: a fecha 30 de junio de 2025, la deuda granota asciende a 160 millones, tras crecer 20 en solo un año debido al débito contraído con dos entidades bancarias por los intereses financieros generados y por las distintas contingencias que mantiene el club con las administraciones públicas.

Previsión de beneficios

Para la temporada 2025-2026 que concluyó el pasado junio, el Levante tenía previsto cerrar el ejercicio con unos beneficios de 18 millones, fruto de los 13 millones estimados en venta de jugadores más los 44 millones procedentes de los derechos de televisión. En esos trece millones se incluían unos 4 millones por la venta de alguna jugadora del equipo femenino y la plusvalía generada por el traspaso de algunos futbolistas que fueron en su día del Levante, como en el caso del traspaso del lateral Marc Pubill del Almería al Atlético de Madrid el pasado verano y que aportó un ingreso de 3,2 millones.

De cara al curso 26-27, el Levante todavía no tiene cerrado el presupuesto, pero desde la entidad reconocen que la venta de Carlos Espí, computable a este ejercicio, permitirá obtener cierto margen de Fair Play, con el que poder mejorar la plantilla. De hecho, el director deportivo del Levante, Héctor Rodas, reconocía que “el Fair Play aún es bajo”, en referencia a las opciones que maneja el club para buscar un sustituto para Espí, unas alternativas “en las que estamos trabajando”.

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Rodas, en declaraciones a Onda Cero, evitó detallar si la operación se cerró mediante un traspaso o previo pago de la cláusula de rescisión, pero sí aseguró que “ha sido una decisión en la que llevaban trabajando mucho tiempo y que ha sido la mejor para todos y estamos muy contentos”.