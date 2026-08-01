Javi Tur, primer entrenador de Carlos Espí: "Ser titular en el Real Madrid será dificil, pero seguro que él aprovecha sus oportunidades a base de goles"
El ex jugador de 2ªB y ex técnico de la base de la UE Tavernes asegura que "la familia está en una nube por todo lo que está pasando"
Javi Tur (Tavernes de la Valldigna, 23 de julio de 1967) llegó a 2ªB como futbolista y durante muchos años ha estado de entrenador en la base de la UE Tavernes. Fue el primer entrenador que dirigió a Carlos Espí. Eso ocurrió cuando el flamante fichaje del Real Madrid era prebenjamín. El técnico tuvo al delantero a sus órdenes durante dos temporadas.
Por aquel entonces "destacaba, era alto, fortachón y ya marcaba goles. Creo recordar que esos dos años de prebenjamín fue el máximo goleador". Pero también apunta Javi Tur que "jugadores como él había en casi todos los equipos. A esa edad es muy difícil saber si un niño va a llegar a la élite".
El que fuera técnico de Espí confiesa que ha seguido toda su trayectoria en la UE Tavernes hasta cadetes y después en la UD Alzira y Levante UD en juveniles, en el amateur del club granota y finalmente en el primer equipo levantinista. También ha sido testigo del debut de Carlos con España sub20 hasta el punto de que el jugador le dedicó uno de sus goles: "En la UE Tavernes le inculcamos los valores que caracterizan a la base. Después, ha progresado mucho y bien. La explosión de como futbolista le ha llegado cuando tocaba".
Lo mejor
Lo mejor de Carlos, según Javi Tur, "ha sido y es su capacidad de adaptación. Allá donde ha estado, ha sabido amoldarse a todo y a todos, con mucho sacrificio y trabajo, y por eso está ahí".
Sobre la idoneidad de fichar por el Real Madrid en lugar de irse a la Premier League o al Villarreal CF que también sonaban como clubes futuribles, el primer entrenador de Espí lo tiene claro: "lo que va a pasar no lo sabe nadie. En el Levante UD se jugaba con un estilo y él ha sido el máximo goleador. Seguro que Carlos se integraría bien allá donde fuera".
Jugar en el Real Madrid es difícil, ser titular aún más, pero "estoy seguro que Carlos va a aprovechar sus oportunidades a base de goles. En los minutos que juegue, marcará, seguro", piensa Javi Tur.
Para Tur "es motivo de orgullo y satisfacción que Carlos haya llegado tan lejos. Ahora solo le falta ser internacional absoluto con la selección española campeona del mundo", espeta el ex entrenador.
Representantes y familia
Tur también destaca el papel que juegan en la meteórica carrera de Carlos Espí sus representantes, los ex futbolistas Serer y Robert: "Lo cuidan como si fuera hijo suyo. Carlos ha tenido suerte con encontrarse con ellos".
Javi Tur es amigo de los padres de Carlos, Juanjo y Pepa, y por eso sabe de primera mano que "están en una nube con todo lo que está pasando con su hijo. Si ya estaban atónitos con lo de jugar en primera división y ser el máximo goleador del Levante UD, ahora con el fichaje por el Real Madrid más todavía. A pesar de la repercusión mediática, los padres y Carlos lo llevan bien. Están serenos y tienen los pies en el suelo, como siempre".
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