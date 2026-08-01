El Levante UD cierra el fichaje del delantero Yanis Musuayi
El ariete belga aterrizará en el conjunto granota tras la salida de Carlos Espí al Real Madrid
Nico Tomás
El Levante continua perfilando el mercado de fichajes mientras se acerca el comienzo de la temporada 26/27. El conjunto de Luís Castro sigue buscando nuevos activos que completen la plantilla que competirá a las órdenes del técnico portugués esta campaña y en la que ya no estará el delantero Carlos Espí tras su salida al Real Madrid. La dirección deportiva trabaja el mercado internacional y, a falta de oficialidad, ha encontrado el reemplazo del ariete de Tavernes de la Valldigna con el fichaje de Yanis Musuayi.
El futbolista belga recalará en la disciplina levantinista a cambio de 2,5 millones de euros, tal y como ha informado la Cadena COPE. El delantero del Club Brujas entró en el radar granota como adelantó Tomas Taecke y es el elegido para apuntalar la delantera azulgrana a la espera de su incorporación definitiva la próxima semana. Yanis Musuayi llega al Levante sin debutar con el primer equipo del Club Brujas, pero con el aval de haber marcado seis goles en la última edición de la UEFA Youth League. Una competición que Luís Castro conoce a la perfección por su desempeño al mando del Benfica con el que terminó conquistando el título en 2022.
El perfil de Yanis Musuayi
El delantero belga destaca por su envergadura (1,91m), lo que le permite ser importante en el juego aereo de su equipo. El posicionamiento del futbolista es también otra de sus cualidades que le permite ser accesible en la asociación y golpear con la diestra o su pierna mala. Su perfil de ariete rematador y trabajador responde a lo que buscaba la dirección deportiva después del adiós de Carlos Espí. La llegada de Musuayi al Levante va en línea con la apuesta del club por fichajes jóvenes de los últimos años.
Fuente: Superdeporte
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