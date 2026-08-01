El Levante UD engrasa la máquina con mensaje de Etta Eyong tras la salida de Carlos Espí

El Levante UD empieza a carburar y suma su tercer triunfo del verano por 2-1 frente al Albacete Balompié. El cuadro azulgrana le dio la vuelta al tanto inicial visitante mientras el once titular comienza a dibujarse a dos semanas del arranque liguero. Los automatismos de la escuadra de Luís Castro son más visibles con el paso de los partidos y el modelo de juego del portugués entra en la fase de pulir detalles que puedan perjudicar las aspiraciones levantinistas.

Si bien el conjunto granota comenzó siendo protagonista con balón e intentando encontrar espacios en la defensa del Albacete, el cuadro manchego golpearía primero por medio de Lorenzo. Neva puso un centro desde la izquierda y, después de un intento de despeje de Mandi, el lateral enganchó un golpeo cruzado directo a la red. Con el marcador en contra a la media hora de juego, el técnico luso sacó del campo al central argelino y Tay Abed, que pierde la marca en el tanto del Albacete, y dio entrada a un Roger Brugué que solo tardaría diez minutos en igualar el partido. El extremo recibió un pase filtrado de Dani Requena y superó a Diego Mariño pocos instantes antes del descanso.

Dela chutando en el partido de pretemporada ante el Albacete / Levante UD

El Levante no introdujo ninguna sustitución al comienzo de la segunda mitad aumentando la carga de minutos de algunos futbolistas. Los granotas saltaron al césped con la mente fresca y las ideas claras y, fruto de la insistencia en campo contrario, le daría la vuelta al encuentro con gol de Etta Eyong. El camerunés remató de cabeza un centro de Kareem Tunde y manda un mensaje de reivindicación tras la salida confirmada de Carlos Espí al Real Madrid. El conjunto granota metió una marcha más con la rueda de cambios a la hora de partido y se mostró como un equipo dinámico y capaz de pisar el área rival con pocos toques de balón.

El centro del campo volvió a trabajar rápido en la creación de juego con la entrada al campo de Hugo Sotelo, Bardeli y Olasagasti. La sala de máquinas logró conectar la defensa y el ataque y resolver los problemas que surgieron en el primer tiempo en cuanto a la circulación de la pelota. Jugadores como Paco Cortés y Dani Requena dejaron buenas sensaciones siendo constantes en la presión y elaborando acciones de calidad que ayudaron al Levante a conseguir su tercera victoria de la pretemporada.

Primeros minutos para Aïssa Mandi

El zaguero con pasado en Real Betis y Villarreal disputó su primer partido con la elástica levantinista y dejó las primeras pinceladas de lo que puede aportar al Levante. El argelino fue duro al corte pese a la condición de encuentro amistoso y partió como central zurdo al lado de Dela. Luís Castro le dio descanso después de comparecer durante la primera media hora de encuentro, por lo que Unai Elgezabal es el único defensa granota pendiente de sumar minutos en la presente pretemporada.

Ficha técnica

(2) Levante UD: Cuñat; Nacho Pérez (Toljan 62'), Dela (Krug 62'), Mandi (Cabello 34'), Manu Sánchez (Marc Santos 62'); Oriol Rey (Sotelo 62'), Requena (Bardeli 62'); Tunde (Víctor García 62'), Carlos Álvarez (Olasagasti 62'), Tay Abed (Brugué 34'); Etta Eyong (Paco Cortés 62')

(1) Albacete Balompié: Mariño; Lorenzo (Fran Gámez 69'), Lluís López, Vallejo, Pepe Sánchez, Neva; Fran Gómez (Morientes 69'), San Bartolomé, Ortuño; Corpas, Álex Rubio (Obeng 69')

Goles: Lorenzo (25'); Brugué (45'); Etta Eyong (52')

Noticias relacionadas

Árbitro principal: Andrés Fuentes