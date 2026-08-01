El nuevo precio de Javi Guerra en el Valencia CF

1 de agosto de 2026. Javi Guerra ya no vale 40 millones de euros. La cláusula de rescisión del centrocampista ha ascendido a 60 'kilos' este sábado, tal y como estipulaba su contrato tras la renovación del pasado verano. El Valencia CF se protege con un aumento de la cláusula que no garantiza la continuidad del futbolista, pero sí refuerza al club en caso de ofertas en el último mes de mercado.

El Valencia asume que pueden llegar ofertas por el futbolista en las próximas semanas, pero la idea es mantenerse firme en su voluntad de retener al futbolista a diferencia de lo que sucedió en mercado anteriores. El club realizó el verano pasado un esfuerzo económico para renovar al futbolista hasta 2029 y la planificación deportiva de la temporada 26/27 ha girado en torno a Javi Guerra como uno de los pilares del proyecto. Este jueves sin ir más lejos fue la imagen de la presentación oficial de la segunda camiseta.

La idea del CEO de Fútbol Ron Gourlay es remitir a la cláusula de rescisión a todos aquellos clubes que presenten ofertas por jugadores importantes, como es el caso de Javi Guerra. Ese es el plan del club. El problema es que con Peter Lim de por medio no se puede descartar ningún escenario. Y más viendo los precedentes de la propiedad. No sería la primera vez que el máximo accionista negocia la venta de uno de sus principales activos por debajo de la cláusula.

Javi despierta el interés de muchas secretarías técnicas del fútbol europeo como así han demostrado los últimos mercados de fichajes. Uno de los equipos top que ha llamado a la puerta del futbolista es el FC Barcelona. El director deportivo del club blaugrana, Deco, se reunió con sus agentes el pasado mes de junio para interesarse por la situación deportiva y contractual del futbolista. El de Gilet es uno de los futbolistas monitorizados por el club azulgrana, aunque la realidad es que hasta ahora ese interés no se ha traducido en oferta. ¿Habrá una ofensiva del Barça en agosto? Nadie lo confirma, pero tampoco nadie lo descarta. El mercado tendrá la última palabra.

Javi Guerra, centrocampista del Valencia CF, inicia la pretemporada con ilusión / VCF Media

El plan del Valencia es retenerlo. Tampoco el jugador tiene la intención de marcharse. Javi Guerra ha expresado en todo momento su intención de continuar en la entidad de Mestalla. La última vez que el jugador mostró públicamente su voluntad de quedarse fue en una entrevista a Tribuna Deportiva durante el 'stage' de Girona. "Siempre he dicho que yo estoy feliz en mi ciudad, con mi gente y en mi club… mientras me sigan queriendo igual a mí, pues estaré aquí", aseguró el futbolista.

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Cómodo de '10'

Gourlay cuenta con el jugador y también Carlos Corberán como ha demostrado desde el primer día de la pretemporada del Valencia. El técnico está dando continuidad a Javi Guerra en la posición de '10' por delante del pivote y del '8'. El jugador alcanzó su mejor nivel la temporada pasada en esa demarcación y todo apunta a que partirá este año desde la zona del '10' con libertad para moverse, bajar a la base o llegar a la portería rival. Hoy apunta a titular contra el Stoke City dentro de un once ya muy titular.