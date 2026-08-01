Oficial: Once titularísimo del Valencia CF contra el Stoke City con sabor a debut en LaLiga a falta de fichajes
Corberán apuesta por un once muy titular con Danjuma de delantero y la entrada de Monferrer por Gamón. Ugrinic completa el centro del campo con Guido y Javi Guerra
Andrés García
Ya hay once del Valencia CF para el partido amistoso de esta tarde contra el Stoke City de la Championship en el Bet365 Stadium. Carlos Corberán apuesta por un once titularísimo con Dimitrievski; Monferrer, Tárrega, De Haas, Gayà; Guido, Ugrinic, Javi Guerra; Rioja, Sato y Danjuma.
El conjunto inglés, que el próximo sábado ya juega competición oficial en la EFL Cup, es una buena piedra de toque para calibrar el nivel del Valencia a tres semanas del debut oficial en LaLiga contra el Celta de Vigo en Mestalla. Cada vez queda menos de margen y los de Carlos Corberán están obligados a comenzar el curso 26/27 con buen pie para evitar las primeras vueltas desastrosas de los últimos años.
El Valencia se toma en serio este partido que servirá de presentación para el equipo británico ante su público. La prueba es que Corberán apuesta por un bloque titular y la idea es no hacer dos onces como durante los primeros compromisos del verano. El plan del técnico es dar más de 45 minutos a algunos jugadores llamados a ser importantes en el inicio liguero. El objetivo es que vayan cogiendo ritmo de competición de cara al estreno contra el Celta.
Con Dimitrievski
Uno de los nombres propios del amistoso será Stole Dimitrievski como informó SUPER. Corberán alinea por primera vez bajo palos al internacional normacedonio, llamado a ser el portero titular y uno de los pilares del nuevo equipo 26/27 después de su espectacular segunda vuelta de la temporada pasada y su merecida renovación hasta junio de 2028. e momento, solo Vicent Abril y Cristian Rivero han participado en los primeros test de verano. El Stoke City-Valencia CF es su momento para volver a mandar en la portería.
Sin Pepelu
Corberán también cuenta con Mouctar Diakhaby en el banquillo a pesar de que lleva toda la pretemporada controlando sus cargas de trabajo y no ha completado todos los entrenamientos. Quien está previsto que no juegue por precaución es Pepelu. El mediocentro arrastra molestias de un golpe que se produjo en el partido contra el Castellón y la idea es evitar cualquier tipo de contratiempo en forma de recaída.
Fuente: Superdeporte
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