Florentino convierte Valdebebas en un cajero automático: 200 millones en ventas de canteranos

El Real Madrid ha convertido este verano Valdebebas en un cajero automático. El club blanco ha vendido futbolistas de la cantera por valor de 226 millones de euros en lo que va de verano. El traspaso de Gonzalo García al Fulham inglés hace que los blancos ronden los 200 millones en operaciones en las que se involucran a jugadores formados en la Ciudad Deportiva de Valdebebas.

El delantero madrileño se marcha para trabajar a las órdenes de Álvaro Arbeloa, otro producto de la cantera blanca tanto de jugador como entrenador, después de que el club inglés asuma el pago de 40 millones de euros por el 70% de la propiedad del delantero, a lo que sumarán dos millones más en variables. Una operación que además se completará con la venta del centrocampista del Castilla César Palacios al mismo equipo, pagando diez millones por el 70% de su propiedad.

A estos movimientos se suman otras operaciones, indirectas o directas, que dejan mucho dinero en las arcas del club blanco y que sirven para financiar gran parte de los 275 millones gastados en fichajes que por Florentino Pérez para reforzar la primera plantilla este verano. A los 135 por Diomande y los 60, que pueden irse a más, por Rodri, refuerzos que se anunciarán en los próximos días, se suman 60 de Cucurella y 20 de Dumfries. Ya que Konaté y Bernardo Silva llegan gratis.

La Premier e Italia pagan la fiesta

En cuanto a ligas, la Premier e Italia son los destinos más destacados. El traspaso estrella de los blancos ha sido el de Nico Paz, que se marcha al Como por 60 millones con una opción de recompra por 80. Una operación con cierto tufillo a ingeniería financiera porque no parece una buena decisión pagar 80 millones para recomprar a un jugador propio. En realidad son veinte, pero de cara al ejercicio financiero se ingresan 60 ya este curso. Después aparece la venta de Gonzalo García e inmediatamente detrás la venta del campeón del mundo Víctor Muñoz al Liverpool por parte de Osasuna por 40 millones, un ttraspasoque dejará en Valdebebas veinte millones más.

La compra de Mario Gila por el Milán supone 15 millones más para las arcas madridistas, los mismos que deja la marcha de Álvaro Rodríguez, el ‘Toro’, desde el Elche al Bournemouth. 30 millones de operación con 15 millones para los ilicitanos y otros 15 para el Real Madrid. Otros 12,5 dejará el Bournemouth por hacerse con Alex Jiménez. Diez dejará el traspaso de César Palacios al Fulham, vendiendo el 70% de su propiedad. Y ocho millones terminarán en el Real Madrid tras la venta de Jacobo Ortega al Estrasburgo y lo mismo en el traspaso de Víctor Valdepeñas a la Fiorentina.

Y cierran la nómina de traspasos blancos los cuatro que paga el Betis por Fran Garcia y los 3,5 millones que se recaudan por el traspaso al Getafe de un Mario Martín que está muy asentado en el equipo de Bordalás. Un total de 196 millones que sirven para costear gran parte de los traspasos del primer equipo, pero que dejan una incógnita en un Real Madrid Castilla desmantelado este verano con la marcha de sus futbolistas más destacados.

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El Real Madrid utiliza La Fábrica con un modelo de negocio muy diferente al que tiene el Barcelona con La Masia. Mientras los primeros se dedican a formar jugadores que luego dejan dinero en las arcas blancas para fichar a los ‘galácticos’ que llenan las vitrinas blancas de Copas de Europa, los azulgranas prefieren formar futbolistas que luego se hacen determinantes en el primer equipo proponiendo un tipo de juego que le ha dado muchos éxitos.