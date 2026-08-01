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Sale a la luz la mujer que podría haber conquistado a Ferran Torres: "Está muy centrado en ella"
Las fotografías publicadas por la revista 'Lecturas' muestran al futbolista en actitud muy cómplice con una joven
Andrea Riera
Antes de convertirse en el héroe del Mundial, Ferran Torres ya ocupaba titulares por su vida sentimental. El delantero del FC Barcelona puso fin a su relación con la creadora de contenido Martina Hunter en pleno torneo, y ahora vuelve a estar en el foco por unas imágenes que han salido a la luz durante sus vacaciones en Ibiza.
Tras los rumores que lo relacionaron con Ana Mena durante la celebración del título, ahora parece que Jasmine Hafez ha vuelto a ilusionar al futbolista.
La revista 'Lecturas' ha publicado unas fotografías en las que Ferran aparece muy cómplice con la azafata italiana especializada en eventos y turismo. La joven trabaja en el ámbito de la comunicación y el turismo y, según recoge su perfil profesional, cuenta con un certificado en Análisis de la Industria Hotelera.
Las imágenes fueron tomadas durante varias salidas nocturnas en Ibiza y han reavivado las especulaciones sobre la situación sentimental del futbolista, aunque ninguno de los dos se ha pronunciado sobre su relación.
Según 'Lecturas', Ferran y Jasmine se conocieron hace un tiempo gracias a un amigo común del jugador. Desde entonces comenzaron a hablar a través de Instagram y habrían ido estrechando su relación con el paso del tiempo. Tanto es así que el delantero decidió invitarla a pasar unos días con él y su grupo de amigos durante sus vacaciones en la isla balear.
La joven ha compartido con el futbolista tanto los planes de día como las salidas nocturnas. Durante su estancia en Ibiza, ambos han sido vistos en algunos de los locales más conocidos del verano, como Ushuaïa, Lío Ibiza o Amnesia, siempre acompañados por el grupo de amigos del jugador del Barça, entre los que se encuentra Marcos Llorente.
Fue en una de esas noches cuando se produjo una escena que no pasó desapercibida, ya que Ferran coincidió en el mismo local con Martina Hunter, la última mujer con la que había mantenido una relación.
Sin embargo, según la información adelantada por la revista, el delantero permaneció centrado en la compañía de Jasmine y no llegó a interactuar con su expareja. El director de 'Lecturas', Luis Pliego, resumió la situación asegurando que "decide pasar de su ex, porque está muy centrado en esta azafata italiana".
Fuente: Sport
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