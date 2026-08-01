Stoke City - Valencia CF: Dimitrievski entra en acción en la portería

Ha llegado la hora de Stole Dimitrievski. El portero del Valencia CF tiene previsto jugar este sábado los primeros minutos de la pretemporada después de haberse quedado al margen durante los primeros amistosos del verano por una cuestión física. La idea de Carlos Corberán es alinear por primera vez bajo palos al internacional normacedonio, llamado a ser el portero titular y uno de los pilares del nuevo equipo 26/27 después de su espectacular segunda vuelta de la temporada pasada y su merecida renovación hasta junio de 2028 después de que el club ejerciera la opción de compra que estipulaba su contrato. Stole se incorporó más tarde al trabajo con permiso especial del club por sus compromisos con su selección. De momento, solo Vicent Abril y Cristian Rivero han participado en los primeros test de verano. El Stoke City-Valencia CF es su momento para volver a mandar en la portería.

Dimitrievski reconoció en su entrevista a este diario que la segunda vuelta de la temporada pasada fue el "prime". Siente que está en el mejor momento de su carrera deportiva, pero su nivel de autoexigencia le pide un "nivel mejor que el año pasado. "La segunda vuelta para mí fue increíble. Ha sido mi 'prime' personal más alto en la portería. Hemos trabajado mucho con Marcos y con Andoni, mucho, mucho trabajo hay detrás para lograr eso. Con estos dos entrenadores, si tu entrenas bien, la vida se te hace más fácil para llegar a tu máximo nivel. Son otro nivel en su filosofía de trabajo, es incréible disfrutarlos y conseguir este primer mío. Es el mejor momento de tu carrera deportiva sin ninguna duda me siento físicamente muy fuerte, me siento mentalmente, aunque siempre he estado, muy fuerte y creo que el año pasado fue mi prime, pero me gustaría trabajar mucho más que el año pasado para lograr un nivel mejor que el año pasado para dar muchos puntos al equipo", se sinceraba en su entrevista.

Dimitrievski posa para SUPER en el 'stage' de Girona. / Andrés García

Por primera vez desde que es jugador del Valencia CF, Dimitrievski afronta el inicio de la temporada con galones de titular, aunque tiene claro que no puede relajarse y que sentirse titular sería una equivocación. "He estado seis años en la selección de Macedonia jugando más de 200 partidos. En cada partido sentía el estrés y el nerviosismo por representar a mi país. Trabajar con esa presión y esa intensidad me ha traído hasta Valencia. Aquí uno nunca debe sentirse titular porque la competencia es muy exigente y hay que demostrar el nivel fin de semana tras fin de semana. Creo que ahí está la diferencia: exigirte en cada partido. Jugar en Mestalla es impresionante, es increíble con nuestra afición, pero para dar el nivel, estar tranquilo y mantener el foco, uno no debe sentirse titular. Así puede responder a la exigencia que requiere este club".

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Asume competencia

Dimitrievski entiende que el club esté peinando el mercado de fichajes en busca de un segundo portero de garantías y está convencido de que la competención le hará mucho mejor. "Es que en todos los años y en todos los clubes en los que he estado ha habido competencia. Hay que pelear y trabajar día a día. La competencia te hace mejor y te ayuda a crecer. Es una buena herramienta para sacar el máximo nivel de la portería y de toda la plantilla. Cuanta más competencia haya, más se exige cada uno y mejor rendimiento puede dar el equipo", decía en su entrevista.