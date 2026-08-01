El Valencia CF entra en la pelea por Franco Mastantuono

A uno de agosto, el Valencia CF sigue peinando el mercado para completar su plantilla de cara al debut liguero el próximo 22 de agosto ante el Celta en Mestalla.

Si el lateral derecho es la prioridad, tras la marcha de Thierry Correira y la baja de Foulquier, la dirección deportiva no deja de lado otras necesidades, como el caso del extremo diestro. La lesión de larga duración de Diego López obliga a cubrir una parcela donde, a día de hoy, parecen fijos Luis Rioja y Sato, con la incógnita del futuro de Danjuma.

Y para reforzar las bandas, el Valencia CF es uno de los clubes que han trasladado al Real Madrid su interés por Franco Mastantuono. Tal como ha avanzado Tribuna Deportiva, la entidad de Mestalla ha preguntado formalmente a por el extremo derecho argentino, aunque la operación se antoja complicada.

Mastantuono llegó el pasado verano al Real Madrid por una cantidad cercana a los sesenta millones de euros. En su primera temporada en España, disputó 35 encuentros, entre Liga, Champions, Copa y Supercopa, con un total de 1484 minutos, en los que anotó tres goles y dio una asistencia.

El Real Madrid quiere que el jugador salga para coger minutos y experiencia en Europa, declinando la opción de que regrese a River Plate. El Valencia no es el único que piensa en Mastantuono, pretendido también por clubes de España o Italia.

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La búsqueda del lateral

Respecto a la posición de lateral derecho, el Valencia, como también apuntaba Tribuna, dispone de un margen de unos 2,5 millones de euros para afrontar la operación. De ahí que opciones como Arnau Martínez (Girona) o Chirino (Almería) sean en estos momentos difíciles de cristalizar. En este sentido, el Valencia se llegó a plantear la alternativa de Toljan, lateral del Levante, por un coste de millón y medio, pero cuando todo parecía cerca de cerrarse finalmente la operación no pudo concretarse.