El Barça no se inquieta por la posible marcha de Ferran Torres al PSG

El Barça abre los 30 últimos días de mercado sin haber podido contratar al sustituto de Robert Lewandowski y las voces del mercado atronan con la posible marcha de Ferran Torres por una oferta del Paris Saint Germain. De tener dos delanteros centros con los que ha conquistado los cinco títulos de la era Hansi Flick a perder a los dos.

La amenaza no inquieta al Barça, confiado en el abanico de opciones que posee para cubrir la ausencia de un recambio para Lewandowski: dispone de Ferran, cuenta con Dani Olmo, Hamza Abdelkarim genera esperanza y los técnicos contemplan que los dos fichajes (Anthony Gordon y Karim Adeyemi) puedan jugar en el eje del ataque.

Karim Adeyemi y Hamza Abdelkarim, en un entrenamiento del Barça en St. George's Park, Birmingham. / Dani Barbeito / SPO

Sin noticias de Ferran

Por otro lado, al club no le consta el interés del PSG por Ferran ni Ferran ha comunicado su voluntad de irse. El delantero tiene contrato hasta 2027 y la idea del Barça es renovárselo, habida cuenta del rol que ha adquirido y del rendimiento que ha ofrecido. El futbolista ahora puede jugar con el tiempo –en diciembre sería libre de negociar con cualquiera–, su cotización –el autor del gol del Mundial– y la necesidad del Barça de tener un ariete contrastado en sus filas.

Flick desea (y espera) que Ferran continúe de azulgrana, pero aguarda acontecimientos. No ha querido contactar con él "para respetar sus vacaciones" hasta que se incorpore el día 12 junto con los demás internacionales españoles y sepa a qué atenerse. Pero Flick no puede sentirse del todo tranquilo con la delantera como lo está con las otras líneas. Con excedentes entre los 17 canteranos que están a sus órdenes.

Xavi Espart dispara a la portería del Birmingham en el amistoso de pretemporada jugado en el estadio St. Andrews. / Dani Barbeito / SPO

La defensa, línea completa

Cuatro de ellos son defensas y debutaron con él en competición oficial. El problema es que las cuatro posiciones de la última línea ya están dobladas, considerando que Eric Garcia, el multiusos de Flick, ejerce de lateral derecho con Jules Kounde y que el retorno de João Cancelo está apalabrado para compartir el lateral izquierdo con Alejandro Balde.

Después de Héctor Fort, que fue cedido al Elche, y Jofre Torrents, que sufrió una lesión en la segunda mitad de la temporada, debutaron Xavi Espart y Álvaro Cortés. Espart, de 19 años, disfrutó de cinco apariciones ejerciendo de lateral derecho, aunque su verdadera posición es la de mediocentro. Desde ahí comandó el triunfo de España en el Europeo sub-19 de este verano y la UEFA le eligió en el once ideal del torneo. "Por estar en el Barça, jugaría en la posición que fuese", dijo Espart este domingo en la concentración de Birmingham, consciente de lo caro que es quedarse en el primer equipo.

Álvaro Cortés, durante el Birmingham-Barça. / Dani Barbeito / SPO

Tan caro como lo tiene Cortés, central zurdo igual que Gerard Martín. El defensa zaragozano jugó los 90 minutos del Alavés-Barça de la antepenúltima jornada a un gran nivel. A su edad (21 años) entiende que "la etapa del filial ya la he pasado" y aspira a quedarse. "Lo que decida el club sobre mí lo tomaré por correcto, lo acataré y lo respetaré", explicó.

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Tendrán la ocasión de convencer a Flick en el triangular del próximo sábado después de que se cancelara el amistoso de este lunes frente al Preston North End.