Christian Mosquera, excentral del Valencia CF, afronta una nueva situación en el Arsenal tras la lesión de William Saliba
La baja prolongada del internacional francés abre la puerta a que el defensa español gane protagonismo en el equipo de Mikel Arteta durante una temporada marcada por la máxima exigencia competitiva
Álvaro García-Granero
El Arsenal ha confirmado que William Saliba estará de baja durante un período prolongado, después de que las evaluaciones médicas descartaran la necesidad de pasar por el quirófano. El club londinense ha explicado que el central francés iniciará de inmediato un programa específico de recuperación, mientras el cuerpo técnico deberá reorganizar su defensa. En este escenario, Christian Mosquera, fichado el pasado verano procedente del Valencia, aparece como una de las principales alternativas para ocupar un puesto en el eje de la zaga del conjunto de Mikel Arteta.
Una oportunidad de oro para consolidarse
El exvalencianista ya comenzó a demostrar su potencial durante la pretemporada y fue titular en la victoria del Arsenal por 1-4 frente al Girona en el último amistoso. Además, la pasada campaña disputó 35 encuentros con el conjunto londinense, vigente campeón de la Premier League y finalista de la UEFA Champions League, confirmando que el técnico español confía en sus condiciones. Si el Arsenal finalmente decide no acudir al mercado para reforzar la defensa, Mosquera partirá con serias opciones de convertirse en el acompañante habitual en el centro de la defensa.
La oportunidad, sin embargo, llega acompañada de una enorme responsabilidad. Competir al máximo nivel en la Premier League y en la UEFA Champions League exige regularidad, personalidad y capacidad para rendir bajo presión, cualidades que Mosquera ya ha comenzado a exhibir desde su llegada a Londres. Ahora, con la ausencia de Saliba, el central español tiene en su mano consolidarse como titular y dar un paso definitivo en su crecimiento dentro de uno de los proyectos más ambiciosos del fútbol europeo.
Fuente: Superdeporte
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