La emotiva despedida de Carlos Espí al levantinismo tras fichar por el Real Madrid: "Os llevaré siempre conmigo"
El delantero de Tavernes de la Valldigna cierra su etapa en el Levante UD después de convertirse en el héroe de la permanencia y debutar con el conjunto blanco
Álvaro García-Granero
Carlos Espí ya es historia del Levante UD. El delantero valenciano se ha despedido del club granota tras oficializar su fichaje por el Real Madrid y debutar el pasado sábado con el conjunto merengue. El atacante de Tavernes de la Valldigna deja una huella imborrable en Orriols después de firmar una segunda vuelta de campeonato espectacular, en la que anotó 11 goles decisivos para liderar la permanencia del Levante en la máxima categoría del fútbol español.
Nacido el 24 de julio de 2005, Espí se formó en las categorías inferiores del Tavernes y la UD Alzira antes de incorporarse a la cantera levantinista en 2022. Después de varias temporadas con un papel secundario, el técnico Luis Castro apostó por él y el delantero respondió con actuaciones determinantes que le llevaron a ser elegido mejor jugador de LaLiga en marzo. Su irrupción también le permitió entrar en la prelista de la selección española para el pasado Mundial, confirmando su condición de una de las grandes promesas del fútbol nacional.
Aunque su camino continúa ahora en el Real Madrid, el vínculo entre Carlos Espí y el levantinismo permanecerá intacto. El club valenciano fue el escenario de su explosión definitiva y la afición granota difícilmente olvidará al delantero que cambió el rumbo de una temporada con sus goles. Su despedida refleja el cariño mutuo entre jugador y afición, que seguirá de cerca su trayectoria con el deseo de verle triunfar en la élite del fútbol europeo.
Comunicado oficial
"A pesar de los últimos días intensos vividos, quería despedirme del club que ha sido mi casa durante todos estos años. El Levante UD fue el club que apostó por mí desde joven, el lugar donde crecí como futbolista y como persona, y donde empezó el camino que hoy me lleva a afrontar un nuevo reto.
Quiero dar las gracias a todas las personas que han formado parte de esta etapa: compañeros, entrenadores, cuerpo técnico, personal del club y a todos los que, de una forma u otra, me han ayudado a llegar hasta aquí. Siempre me he sentido muy querido y eso es algo que llevaré conmigo para siempre.
Y, por supuesto, gracias a la afición. Desde el día de mi debut en el Ciutat, vuestro apoyo y vuestro cariño han estado siempre presentes. Siempre habéis estado ahí y habéis sido fundamentales para mí durante todos estos años. Os llevaré siempre conmigo. Me marcho con la tranquilidad de haber dado todo lo que tenía cada vez que defendí este escudo y con el orgullo de haber defendido estos colores.
Gracias por todo. Matxo Llevant!"
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Fuente: Superdeporte
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