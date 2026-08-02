El Racing de Santander quiere el fichaje de Dani Parejo

El mercado de fichajes sigue en líneas generales muy parado y es difícil ver a los clubes de LaLiga arriesgando porque muchos están 'pelados' y esperando a los últimos 15 días para disfrutar de las gangas o incluso del mercado libre. En ese último grupo se encuentra uno de los mejores jugadores de LaLiga en la última década y no es otro que Dani Parejo. El centrocampista ha tenido muchas llamadas este verano, pero sigue mantiendo la calma y esperando una oferta que de verdad le llene y que le permita ser protagonista en la élite. Y es ahí donde, según ha avanzado Matteo Moretto, aparece el Racing de Santander.

El centrocampista del Villarreal Dani Parejo celebra tras marcar el 1-0, durante el partido de la jornada 38 de LaLiga EA Sports entre el Villarreal y el Atlético de Madrid disputado este domingo en el estadio de la Cerámica. EFE/Andreu Esteban. (Villarreal) (Atlético Madrid) / JM L

El centrocampista cerró una etapa en el Valencia CF después de un verano lamentable en el que Meriton decidió tirar a los mejores futbolistas del club, algunos de ellos gratis como el caso de Dani Parejo. Tras su salida, el centrocampista ganó una Europa League, ha jugado semifinales de Champions con el Liverpool y ha disfrutado de terminar en los puestos más altos de la tabla en varias ocasiones. Ahora, a sus 37 años, Dani Parejo quiere seguir disfrutando del fútbol y aunque no ha cerrado todavía su futuro, el Racing de Santander es uno de los equipos que lo tiene en la lista y que intenta su llegada a El Sardinero.

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Dani Parejo además no es el típico jugador de 37 años al uso. No es un futbolista que llegue sin protagonista, maltratado por las lesiones y con dudas en lo deportivo. Parejo jugó 32 encuentros en LaLiga el curso pasado, dos de Copa del Rey y siete de Champions. Es decir, más de 40 duelos en los que dejó claro que todavía tiene físico de sobra para aportar y para llevar las manijas de un equipo que le guste el balón y que juegue a su fútbol. Y ahí es donde ha aparecido un Racing de Santander que si ya tenía a talentos como los de Andrés Martín o Iñigo Vicente, ha sumado a Canales o Zabiri entre otros y quiere apostar por el madrileño. En cualquier caso, de momento es solo un interés.