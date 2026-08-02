La prolífica cantera del Levante UD: más de 55 millones de euros en traspasos

Las canteras de fútbol siempre son un gran arma para los equipos: tener jugadores en caso de plaga de lesiones, completar convocatorias o llegar a formar grandes jugadores que puedan ser de mucha utilidad en la plantilla. En ocasiones, estos canteranos hacen carrera en el mismo club durante muchos años: Messi, Koke, Gayà... Pero otras veces, estos futbolistas hacen la maleta rumbo a otro lugar, dejando algo de dinero en las arcas del club y habiendo llegado prácticamente a coste 0. Este caso es lo que le está ocurriendo al Levante en los últimos años, puesto que el conjunto valenciano ha sacado rédito económico de jugadores criados en los campos de Buñol. El caso más reciente es el de Carlos Espí, pero esto viene de años atrás.

Uno de los primeros que encontramos es Vicente Iborra, que después de pasar por cadetes, juveniles, filial y seis temporadas en el primer equipo, hizo las maletas rumbo al Sevilla. Situación similar a la de Carlos Espí, puesto que, aunque al principio se rumoreaba que los de Nervión iban a abonar la cláusula, finalmente acabaron acordando un traspaso. Fue por seis millones (misma cantidad que la cláusula) y la cesión de Baba Diawara, pese a que 1,2 fueron para el agente Mario Parri y a las cuentas de Levante solo fueron a parar 4,8. En el Sevilla, bajo las órdenes de Emery, logró ganar tres Europa League de forma consecutiva.

Hay que dar un salto en el tiempo para encontrar otra venta significativa de la cantera levantinista: Rubén García en 2019. El extremo se marchó a Club Atlético Osasuna a cambio de tres "kilos", a los que sumaron dos variables de 250.000€ después de siete años en el primer equipo. Desde entonces, el extremo no ha cambiado de equipo y se ha consolidado como una pieza clave en Pamplona, donde ya acumula casi 300 partidos.

Carlos Espí deja 25 millones en las arcas del Levante / Rafa Esteve

El siguiente caso es tal vez el más polémico de todos. Se trata de Pepelu y su traspaso al Valencia. Después de 110 encuentros con el Atlético Levante y 78 con el primer equipo, el equipo de Mestalla comunicó su intención de abonar los cinco millones que le unían al Ciutat; finalmente fue una venta tasada en 5,1 a cambio de poder pagar a plazos. La decisión no sentó nada bien en un lado de la ciudad, sobre todo porque unos meses antes había firmado una renovación para 10 años. El de Dénia inicia este año su cuarta temporada como valencianista, además de haberse convertido en uno de los capitanes.

Mismo verano, distinta situación fue la de Marc Pubill. El reciente campeón del mundo fue vendido también por cinco millones de euros y un porcentaje de futura venta. Fue campeón de liga con el Juvenil A y llegó a disputar 19 partidos con el filial antes de dar el salto a la primera plantilla. Después de dos años en el Almería, el Levante se aprovechó de la plusvalía que tenía sobre el jugador e ingresó 3,2 "kilos" por su traspaso al Atlético de Madrid.

Un año después, sería Buba Sangaré quien se marcharía rumbo a la AS Roma; fue por aproximadamente millón y medio, además de un porcentaje de futura venta del que sacarían 550.000€ cuando firmó por el Elche. Como levantinista debutó con 16 años, pero solo jugó 3 encuentros.

En 2025, Andrés García abandonó la disciplina granota con destino Aston Villa. El defensa se incorporó a la cantera en 2021, antes de ascender al filial y al primer equipo. El Levante ingresó 7 millones fijos, además de establecer 2,25 en variables y un 15% de futura venta.

Finalmente, y como caso más reciente, está Carlos Espí. El de La Safor ha supuesto la venta más alta de la historia del club por un canterano. Llegó en 2022 como juvenil, donde fue campeón, y escaló hasta la primera plantilla. 25 millones ha pagado el Real Madrid por el delantero.

Pepelu tras renovar con el Levante / Rafa Esteve

Filial y poco más

Hay otros jugadores que, aunque llegaron a jugar en el Atlético Levante, su formación infantil y juvenil se desarrolló en otros equipos. Pese a eso, el Levante se llevó un buen "pellizco" después de haberlos tenido en su disciplina durante algunos años. Es el caso de Víctor Camarasa, por el que se ingresaron 7M fijos, 500.000 en variables y el 20% de la futura venta del Betis, o Giorgi Kochorashvili, por el que se recibieron del Sporting de Portugal 5,5 millones, 2 en variables y 12,5% de una venta posterior. En esta categoría también se encuentran Roger Martí, por el que el Elche pagó 3 millones después de haber anotado 75 goles en 234 partidos , y Dani Cárdenas, que se marchó al Rayo Vallecano a cambio de 1,2M por el 50% del jugador.

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Cifras totales

En total, desde 2013, el Levante ha ingresado por encima de los 55 millones fijos más variables en los diferentes traspasos de sus canteranos. No solo por los jugadores anteriormente mencionados, sino también por otros cuyas cifras fueron más bajas, como Carlos Jiménez o Mateo Santamaría.