Atención, valencianista: ¿cuándo recibirás el abono de la última temporada en Mestalla?
Los pases físicos ya se están distribuyendo a los hogares de los socios y también están disponibles en formato digital
El valencianismo descuenta ya los días para arrancar la temporada en la que se despedirá de Mestalla. El próximo 22 de agosto, ante el Celta, el Valencia disputará el primer partido de Liga dando el pistoletazo a 19 encuentros del campeonato liguero, los últimos en el centenarios estadios.
Y para celebrar este momento histórico, el Valencia CF ha creado un abono conmemorativo con un diseño exclusivo que rinde homenaje al legado del coliseo de la Avenida de Suecia bajo el lema ‘MESTALLA ÉS ETERN’. Se trata de un recuerdo único para que todos los abonados puedan conservar para siempre una pieza que simboliza la historia, la pasión y la identidad del valencianismo.
Pero a tres semanas del partido ante el Celta, son muchos los aficionados que se pregutan: ¿cuándo recibiré este abono físico? En este sentido, el club ha informado que los pases ya van de camino hacia los hogares, concretamente en la dirección registrada en el Portal del Socio, por lo que en los próximos días habrá llegado al buzón de cada valencianista.
El abono digital
En todo caso, por si no llegará a tiempo para el encuentro ante el Celta o hubiera algún problema con la distribución/recepción, se puede descargar en formato digital. Para ello, cada abonado puede acceder al Portal del Socio y descargarlo en formato Passbook, lo que te permitirá llevarlo cómodamente en el teléfono móvil desde el primer partido de la temporada. Aquí están todos los detalles del proceso.
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