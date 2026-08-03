Carlos Alcaraz prepara en Alicante su vuelta a la competición

La cercanía a casa, el clima y, sobre todo, las instalaciones deportivas, han motivado que Carlos Alcaraz haya elegido Alicante para realizar los últimos entrenamientos antes de regresar a la competición. La lesión en la muñeca que le tiene sin jugar un partido oficial desde el pasado mes de abril ya es historia y el tenista murciano ultima en el Club Arena de Playa de San Juan su puesta a punto para poder estar el 13 de agosto en Cincinnati, donde iniciará la gira norteamericana.

El jugador más joven de la historia en conseguir completar el Gran Slam, es decir, ganar al menos una vez los cuatro torneos grandes del circuito, Abierto de Australia, Roland Garros, Wimbledon y el US Open, está en la terreta. Solo seis tenistas han logrado este hito desde la creación del circuito profesional, lo que da una idea de la magnitud adquirida por el talento de El Palmar, que llegó a la cima de su deporte de la mano de Juan Carlos Ferrero, afincado en Villena, donde tiene desde hace dos décadas su propio club, así que conoce bien la provincia.

Carlos Alcaraz, en el Club Arena Alicante, de la mano de Alicante Tennis Competition, en Playa de San Juan. / Pilar Cortés

Carlos Alcaraz está en el Club Arena apoyando a la academia Alicante Tennis Competition, que utiliza sus instalaciones para el desarrollo de sus actividades de formación. Se da la circunstancia de que allí, en el moderno polideportivo de la Playa de San Juan, hay tres pistas de resina sintética, dura, una superficie muy similar a la que se va a encontrar en su regreso a la máxima competición en los Estados Unidos, donde defenderá el segundo puesto del ranking mundial a pesar de llevar meses alejado del circuito.

En Alicante, y de la mano de Alicante Tennis Competition, Carlitos ha estado entrenado junto a Pablo Martínez, también murciano, y de solo 20 años, al que conoce bien, miembro de la citada academia alicantina, y con el que le gusta compartir algunas sesiones, tal y como está haciendo en el Club Arena, donde el español se ha terminado fotografiando con infinidad de aficionados de todas las edades que han acudido a ver cómo prepara su vuelta a las pistas (y al número 1 mundial) el tenista español más influyente en la actualidad y con más repercusión planetaria... a pesar de su cambio de en la estética capilar... que ha causado furor entre los presentes.

Número dos... pese a no poder jugar

Carlos Alcaraz, que nunca ha estado tanto tiempo sin poder competir por culpa de una lesión, lleva cuatro años seguidos sin bajar del quinto puesto del ranking mundial. El jugador de El Palmar dio la semana pasada un paso adelante importante en su puesta a punto ejercitándose por primera vez al aire libre, algo que ahora ha vuelto a repetir en Alicante.

Este lunes ha comenzado un tramo de su puesta a punto en el que la intensidad se incrementará todavía más y, curiosamente, lo hará como número 2 del mundo, aunque esto, en este punto de su carrera, sin disputar un duelo oficial desde abril, es mera anécdota. Escala hasta ese segundo peldaño mundial porque Alexander Zverev pierde, de momento, los 360 puntos que sumó el año pasado en el Masters 1.000 de Canadá, que ya ha comenzado y donde el alemán llegó hasta semifinales en 2025. Lo normal es que al final de esta cita en Toronto, vuelva a adelantar al murciano, algo que podría deparar un duelo Alcaraz-Sinner en las semifinales de Cincinnati, donde el murciano retoma el pulso a la competición.

De Alicante... ¿al número 1?

A pesar de su larga inactividad y de haber perdido 5.130 puntos desde que en abril cayó lesionado en Barcelona, donde se dañó la muñeca derecha, la de golpeo, la pugna por el número 2 del mundo está muy apretada con Zverev. El problema para el murciano es que las expectativas en Cincinnati, donde el año pasado fue campeón (y por ello defiende 1.000 puntos), son muy bajas. De hecho, el objetivo allí es únicamente adquirir ritmo competitivo para el US Open, último "grande" del año, donde el de El Palmar también salió campeón hace un año.

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Carlos Alcaraz, en el Club Arena Alicante, de la mano de Alicante Tennis Competition, en Playa de San Juan. / Pilar Cortés

El entorno de Alcaraz, con el que se ha desplazado a Alicante para seguir con su readaptación, no espera que en estos dos torneos de la gira estadounidense firme resultados notables porque el parón ha sido muy largo. La mirada está puesta más allá, en el mes de octubre, sobre todo en las Finales ATP de Turín, donde la pasada temporada fue subcampeón. Ahora, el ranking pasa a un segundo plano, en buena parte también por la tranquilidad de que el cuarto clasificado del circuito mundial, Félix Auger-Aliassime, está a 3.420 puntos del español que ha desatado la locura este lunes en la capital alicantina.