Definido el horario del Valencia vs Barça

Ya hay día y hora exacta para uno de los grandes atractivos de la temporada; el Valencia CF y el FC Barcelona se enfrentarán el domingo 6 de septiembre a las 16:15. Será en Mestalla en el partido que corresponderá a la jornada 4 del campeonato liguero y será el tercer partido de los cuatro primeros que los valencianos disputarán como locales, antes de afrontar una doble salida a Sevilla y a Vitoria.

Será uno de los mejores partidos que albergará un estadio de Mestalla que afronta su última temporada, antes del traslado del equipo al Nou Mestalla. Se tratará del tercer partido como local en apenas 16 semanas, después de que la primera jornada contra el Betis fuera aplazada. El Valencia jugará primero la jornada dos, contra el Celta y también en su feudo, el 22 de agosto. Posteriormente, el 25 recibirá la visita del conjunto andaluz y el 30 se desplazará a tierras gallegas para volver a Riazor ocho años después.

Imagen del último Valencia Barça / Levante-EMV

El último precedente entre Valencia y Barça data de la jornada 38 de la pasada temporada. El FC Barcelona llegaba como flamante campeón de liga y presentó un XI con algunas rotaciones. Los de Corberán, por su parte, se jugaban disputar la fase previa de la Conference League con Getafe y Rayo Vallecano. Lewandowski adelantó a los culés en su último partido, pero Javi Guerra, Rioja y Guido Rodríguez establecieron el 3-1 final. Pese a que los valencianos cumplieron, las victorias de Getafe y Rayo hicieron que esa plaza viajara al Coliseum.

Noticias relacionadas

Este horario ha levantado cierta polémica entre la afición blanquinegra, al considerar que a esa hora y en una ciudad como València, las temperaturas pueden superar perfectamente los 30 grados.