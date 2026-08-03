Ferran Torres: "Tengo contrato con el FC Barcelona, pero en el fútbol nunca se sabe"

El delantero del FC Barcelona Ferran Torres, flamante campeón del mundo con la selección española, recordó que tiene contrato con el conjunto azulgrana, que expira el próximo mes de junio de 2027, aunque advirtió que en el fútbol "nunca se sabe".

"Tengo contrato con el Barcelona, pero en el fútbol nunca se sabe. Estoy esperando a tomar la decisión correcta, aunque todavía no la sé", declaró Ferran Torres sobre su futuro en una entrevista concedida al programa estadounidense 'Today Show'. El delantero de Foios se encuentra en Estados Unidos participando en distintos actos promocionales con Under Armour, su firma deportiva.

"Mi sueño es ser feliz"

Así se pronunció el delantero preguntado sobre si ya sabía donde jugará la temporada 2026-27, teniendo en cuenta que su contrato concluye en junio del próximo año y después de que diversas informaciones le hayan vinculado los últimos días con el Paris Saint-Germain, que entrena el español Luis Enrique Martínez, o el Atlético de Madrid. "Mi sueño es ser feliz", respondió sobre si tiene un club de ensueño.

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Ferran Torres, tras lograr el gol en la final del Mundial ante Argentina / L-EMV

En la entrevista, el futbolista de 26 años también recordó el momento en el que marcó el gol decisivo de la final del Mundial. "Solo recuerdo volverme loco y salir corriendo. No puedo describir esa sensación con palabras, hay que vivirla", aseguró.