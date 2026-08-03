Gonzalo Huerta: "Los clubes de ciclismo no dan dinero; se tiene que vivir de "sponsors""

Gonzalo Huerta es natural de Yátova, Valencia. Desde pequeño, su padre le transmitió la pasión por las bicicletas. Pese a que lo dejó para practicar otros deportes, hace unos años volvió al ciclismo y recientemente se ha proclamado campeón del Campeonato de España de BTT XCO, que se celebró el fin de semana del 18 de julio en Arroyomolinos, Madrid. De esta manera, revalida el título que ya consiguió el año pasado y lo añade a un palmarés que también cuenta con otros premios como el Campeonato Autonómico.

Para quien no esté muy metido en el mundo del ciclismo, ¿podría explicar en qué consiste tu categoría?

Es con mountain bike y la disciplina se llama Cross Country Olímpico o XCO, que son las siglas. Es una modalidad que consiste en dar vueltas a un circuito cerrado de unos cuatro o cinco kilómetros y rodamos sobre el circuito; tiene subidas, bajadas, saltos, obstáculos... Hay algunos que son más naturales y otros que son completamente artificiales y simulan el terreno de la montaña. Dependiendo de la distancia del circuito, se le da más o menos vueltas.

"Monto en bici desde niño, ya que mi padre siempre lo ha hecho y me viene de su afición al mountain bike"

¿Cuándo comenzó a practicarlo?

Monto en bici desde niño, ya que mi padre siempre lo ha hecho y me viene de su afición al mountain bike. Me dejé la bici y jugué a fútbol, pero a los 30 la retomé y ya me metí en competición más en serio. Normalmente se empieza más joven porque la mayoría de la gente sale de escuelas. Yo empecé porque en Yátova hay un terreno muy bueno para el mountain bike, entonces muchos de mis amigos lo han practicado siempre.

¿Cómo es el entrenamiento y la preparación para los campeonatos?

Yo dispongo de un entrenador y juntos hacemos un calendario del año con las pruebas que vamos a correr y planificamos la temporada. Es eso lo que va marcando un poco el rumbo y los entrenamientos a lo largo del año. Hay que tener en cuenta que hay que cuadrarlo con el trabajo, pero lo hago porque me gusta. Aun así, hay semanas de 18 o 20 horas de entrenamiento; el volumen es bastante grande, a pesar de ser amateur.

"Hay semanas de 18 o 20 horas de entrenamiento" / Selección Valenciana de Ciclismo

Entonces, ¿no da para vivir de ello? ¿Se podría decir que es más un hobby a alto nivel?

Sí, tengo mi trabajo, porque vivir de esto a nivel amateur es muy difícil. Aunque mis patrocinadores son bastante fuertes y me echan una mano en muchísimas cosas: está Bike Run, que es una tienda de bicicletas de València que me proporciona material, otro más pequeño a nivel local que es la cooperativa Virgen de los Desamparados, de Yátova, y Toyota Valencia. Cada uno aporta lo que puede, ya sea a nivel económico, logístico... Pero para mí y para el ciclismo son muy importantes porque los clubes no dan dinero; se tiene que vivir de "sponsors". Al final, toda ayuda es buena, porque irte a correr 20 carreras fuera de casa a nivel nacional es mucho dinero y muchas horas que dejas de trabajo; muchos días toca pedir vacaciones para poder ir a correr. Es difícil gestionar esto.

Sobre el Campeonato de España, ¿qué valoración hace tanto a nivel individual como colectivo?

La verdad es que muy bien. Fui con la selección valenciana y se celebró en Madrid, en un circuito muy céntrico, que hizo que la participación fuera mayor en cuanto a corredores y en cuanto a nivel. En comparación con otras selecciones, la de Valencia siempre llega a los nacionales con una plantilla bastante potente; esto hizo que se pudieran ganar varias medallas en diferentes categorías. Así que la valoración es bastante positiva. Y, personalmente, ganar un campeonato de España siempre es un gusto y un honor.

Revalidó título, ¿no? También ganó el campeonato nacional el año pasado en Baza.

Sí, el año pasado fue en Granada y allí lo pude conseguir. Este año venía a Madrid con la intención de revalidar el título y lo pude conseguir. En 2025 fue superemocionante porque era la primera vez que lo ganaba y fue una lástima porque no pudo estar mi familia allí, estaba solo con la selección. Este año sí que pudieron venir a verme y fue increíble vencer una prueba así delante de ellos.

"Los clubes no dan dinero; se tiene que vivir de "sponsors"" / Selección Valenciana de Ciclismo

¿En quién se piensa cuando se obtiene un triunfo así?

Pues en tu familia, en tus padres, en tu pareja... Ganarlo con ellos presentes lo hace más especial. También te acuerdas de todo el esfuerzo que has puesto durante el año y al final es muy emocionante porque al final el campeonato de España siempre es una fecha marcada.

¿Qué retos se plantea ahora?

Aparte del campeonato nacional, también están los autonómicos de la Comunidad Valenciana. Este fin de semana estuve corriendo en Lleida, con lo que acabó el Open de España y también he podido ganar el título, al igual que el autonómico de la Comunidad Valenciana. A pesar de ya haber obtenido el triunfo, esas son las fechas que siempre están marcadas. Ahora estoy intentando ver si puedo ir a correr el Mundial porque se celebra en Chile en 2027 y es un proyecto gordo que hay que planificar bien.

De cara al futuro, ¿cómo cree que va a evolucionar la disciplina?

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Es un tema bastante complejo ahora mismo, porque está pasando por un momento difícil en esta modalidad. Digamos que se está profesionalizando tanto y está cogiendo un nivel técnico y de exigencia que los circuitos son cada vez más peligrosos; son muy visibles para el público y las carreras se vuelven más atractivas de ver, pero a nivel amateur, hace que no todo el mundo pueda participar en esas pruebas. Aun así, viendo las escuelas, los niños, la fuerza con la que vienen por detrás y lo buenos que son, yo creo que en unos años va a volver a tener fuerza y va a ser mucho más espectacular de lo que es ahora la modalidad. Las chicas también vienen superfuertes y cada vez salen más plataformas donde pueden desarrollarse. Pero ahora estamos en un proceso de transición en el que los corredores de siempre están más dubitativos; no puedes hacer con 30 años lo mismo que hacías con 20.