Matt Ryan, portero el Levante UD: “Volver era una opción demasiado buena”

El meta internacional australiano del Levante Mathew Ryan admitió este lunes que la opción de regresar al equipo valenciano era “demasiado buena” para rechazarla y se mostró encantado de haber llegado a un acuerdo para seguir un curso más en el Ciutat de València.

“Lo que vivimos aquí el año pasado como equipo, como afición, como familia, obviamente ha sido un recuerdo o muchos recuerdos dentro de un recuerdo colectivo que nunca voy a olvidar”, dijo Ryan a los medios oficiales del Levante UD.

“Tener la oportunidad de volver y mejorar lo que hicimos el año pasado ha sido una opción demasiado buena para negar, así que estoy aquí muy contento y con ganas de empezar”, agregó el portero australiano.

Ryan destacó el buen ambiente que hay en el equipo y subrayó que es un factor fundamental para lograr los objetivos. “Obviamente tengo muy buenas relaciones con ellos, creo que es el punto más fuerte del equipo la relación que tenemos”, comentó.

El papel de la afición

Además, el portero australiano del Levante también agradeció el apoyo de los aficionados levantinistas. “Sin ellos no serían tan especial, sin este ambiente que crean todos los partidos, sin los encuentros en el día a día, en la calle y cosas así... sin ellos no hubiera sido tan especial como fue”, matizó.

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“Tengo muchas ganas de volver a estar en el Ciutat de València allí, jugando partidos en la liga, con ellos apoyándonos y dando lo mejor para que salgan orgullosos del equipo. Es lo que nos motiva como equipo y con ganas de volver a hacer esto ya”, indicó.