Oficial: Armoni Brooks nuevo jugador de Valencia Basket

El Valencia Basket ha hecho oficial la llegada del escolta estadounidense Armoni Brooks. Llega cedido durante un año por parte de LDLC ASVEL Villeurbanne después de haber pasado los últimos dos en el Olimpia Milano. Tras los problemas financieros del equipo francés con uno de sus principales patrocinadores, varios jugadores que tenían un acuerdo con el equipo entrenado por Tony Parker finalmente harán las maletas hacia otros destinos, como Sylvain Francisco, Timothé Luwawu-Cabarrot o el propio Brooks.

Pero Valencia Basket no era el único equipo interesado en hacerse con los servicios del texano, ya que el Real Madrid también estaba en la puja por incorporar al escolta. Se trataba del enésimo enfrentamiento de mercado entre ambos clubes después de los de Jaime Pradilla, Pedro Martínez y Eli John Ndiaye; en todos salió perdiendo.

Tras finalizar su etapa de dos temporadas en Milán, el Asvel no dudó en lanzarse a por el estadounidense. Para ello, puso una gran oferta encima de la mesa: dos años de contrato a razón de 2,3 millones de euros netos por curso. Unos números difíciles de igualar y que certificaron que el club de Tony Parker iba con todo para cambiar su destino en una Euroliga en la que, durante los últimos años, se les ha tenido que buscar en la parte baja de la clasificación. Pero ese presupuesto, que aspiraba a ser de unos 60 millones de euros, ha quedado en nada por culpa de problemas económicos con algunos inversores que han hecho que la cifra haya quedado reducida a unos 24.

Tirador fiable

En el curso 2025-26 se convirtió en uno de los mejores tiradores de la máxima competición europea, siendo el tercer jugador con más triples anotados por partido con 2,7 aciertos desde detrás del arco por noche. Su tarjeta en la EuroLeague fue de 13,1 puntos con un 41,6% de eficacia en triples, 3,5 rebotes y 1,4 asistencias.

Ese excelente rendimiento se trasladó también a la liga italiana, donde fue el gran dominador individual de la temporada y pieza clave en el triplete obtenido por el equipo milanés. Brooks fue elegido MVP de la Copa italiana gracias a los 19,7 puntos con 4 triples anotados por partido con un 57,1% de acierto en el torneo, miembro del Quinteto Ideal, mejor jugador de la fase regular de la Lega (15,9 puntos por partido con 2,7 triples convertidos con un 37,7% de eficacia) y MVP de las finales de la liga italiana, promediando 15,5 puntos de promedio en los cuatro partidos del playoff final con 3,75 triples anotados por choque con un 51,7% de acierto.

La opción de Watford

Por otro lado, BasketNews, relacionaba a Valencia Basket con el exjugador de los Philadelphia 76ers, Trendon Watford. Según Donatas Urbonas, el alero de 25 años se encuentra en negociaciones avanzadas con el equipo taronja para unirse a la disciplina de Xavi Albert. Watford se convirtió en agente libre a principios de esta temporada, después de que los 76ers rechazaran la opción de equipo para el segundo año de su contrato. El alero de 2,03 metros ha participado en 270 partidos de la NBA con los Portland Trail Blazers, los Brooklyn Nets y los propios Philadelphia 76ers, con un promedio de 7,6 puntos, 3,6 rebotes y 2,0 asistencias en 17 minutos por partido.