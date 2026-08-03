Operación salida del Valencia CF: Mensaje de Corberán a Almeida en Inglaterra

El 'stage' de Inglaterra dejó poco fútbol, pero algunas lecturas significativas en el Valencia CF. Carlos Corberán tiene un once definido a la espera de fichajes, le preocupa cada vez más el problema del lateral derecho, ha amagado con recuperar a Arnaut Danjuma en la posición de '9' y no confía en André Almeida. El luso fue uno de los grandes daminificados en el último amistoso contra el Stoke City. El portugués vio como hasta Dani Raba le adelantaba en la rotación.

Corberán priorizó la entrada de Raba a la de Almeida en el último amistoso en tierras británicas. El técnico echó mano de Dani Raba en el descanso para sustituir a Javi Guerra en la posición de '10', mientras tanto Almeida seguía en el banquillo. El portugués no saltó al terreno de juego hasta cumplida la hora de partido. Un mensaje más directo al jugador luso, que no entra en los planes del entrenador y al que el club busca salida en el mercado.

Almeida es sin duda la 'patata' más caliente ahora mismo de la operación salida. La temporada pasada en verano, el futbolista ya tenía la alfombra roja puesta para poder abandonar la entidad, pero finalmente se quedó. E incluso llegó su renovación. Una ampliación de contrato que pocos entendieron viendo el rendimiento, a pesar de que llegó justo una semana en la que volvía a la titularidad. A pesar de eso, Almeida nunca se asentó en el once más allá de un tramo desde la jornada 11 a la 19, donde el equipo apenas conquistó una victoria. Curiosamente, el encuentro en el que se quedó fuera contra el Getafe, el Valencia CF cambió la tendencia y ya le fue muy complicado volver a la titularidad. Dejando solo en 11 el total de titularidades en la 25/26.

Hay equipos que han llamado a la puerta del jugador, pero de momento, el Valencia CF todavía no tiene una oferta en firme que haya convencido a la entidad y que permita a Almeida salir este verano. La intención es que el portugués sea uno de esos jugadores que encuentre equipo y pueda dejar dinero en caja. Falta que la oferta convenza al jugador y entre en los parámetros económicos que pide el club en torno a los 3 millones de euros.

El caso Raba y Danjuma

Al mismo tiempo, Raba es uno de los futbolistas que antes de que arrancara la pretemporada estaba con pie y medio fuera del equipo. Eso no quiere decir que haya dejado de estar más fuera que dentro, pero sí que mientras no se firmen extremos o jugadores de ataque, podría tener minutos en el arranque de competición en LaLiga.

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Con Danjuma se juntan dos cosas. El jugador no ve claro salir y ha regresado reforzado del stage de Inglaterra con tres goles en dos partidos y, lo que es más importante, una titularidad como '9' por delante de Hugo Duro. En los planes del club sigue estando la salida de Cristian Rivero