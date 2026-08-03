La UPV impulsa el deporte femenino con programas específicos, competiciones y apoyo al alto rendimiento

La práctica deportiva entre las mujeres continúa siendo uno de los grandes retos en el ámbito universitario. Con ese objetivo, la Universitat Politècnica de València (UPV) desarrolla desde su Área de Deportes una amplia estrategia de promoción del deporte femenino que incluye programas específicos de entrenamiento, escuelas deportivas, ligas, competiciones, ayudas al alto rendimiento y eventos que buscan incrementar la participación de las mujeres y dar visibilidad a sus logros deportivos.

Los datos del curso 2025-2026 reflejan la importancia de seguir impulsando estas iniciativas. Hasta el mes de julio, un total de 18.811 personas habían practicado deporte en las instalaciones de la UPV. De ellas, 7.469 eran mujeres y 11.342 hombres, lo que supone una participación femenina del 39,71 %, frente al 60,29 % masculina. Precisamente esta diferencia es el punto de partida de las acciones que desarrolla el Área de Deportes para fomentar la igualdad de oportunidades en la práctica deportiva.

Entrenamientos y escuelas deportivas exclusivas para mujeres

Entre las principales iniciativas destacan las sesiones de entrenamiento femenino, con dos horas semanales impartidas por una monitora y dirigidas exclusivamente a mujeres para mejorar la condición física.

La oferta también incluye la Escuela de Running Femenino, desarrollada junto a la asociación Nosotras Deportistas, con el objetivo de facilitar el acceso al deporte mediante una disciplina accesible como la carrera a pie e informar a las participantes sobre las principales carreras populares.

A ello se suman las escuelas femeninas de deportes de equipo, centradas actualmente en fútbol sala, baloncesto y voleibol, orientadas al aprendizaje y la práctica de estas modalidades entre las mujeres de la comunidad universitaria.

Más oportunidades para competir

La promoción del deporte femenino en la UPV también pasa por aumentar las oportunidades de competir. Para ello se organizan ligas femeninas de pádel, tenis y fútbol sala, además de mantener el carácter mixto de las competiciones internas para favorecer la participación.

Asimismo, la universidad participa en ligas interuniversitarias femeninas junto al resto de universidades valencianas y aplica medidas como una mayor ponderación de los resultados deportivos femeninos en competiciones como el Trofeo UPV o el Campeonato Autonómico de Deporte Universitario (CADU), incentivando así la incorporación de más mujeres a los equipos.

Eventos que visibilizan el deporte femenino

El calendario deportivo de la UPV incorpora varias citas dedicadas específicamente a las mujeres deportistas.

Cada mes de marzo organiza la Cursa de la Dona UPV en los campus de Vera y Alcoy, una prueba que conmemora el Día de la Mujer y reivindica la igualdad en el deporte.

Además, la universidad colabora en la 10K Femenina de Valencia, donde impulsa el Trofeo UPV, destinado a reconocer a las tres primeras clasificadas pertenecientes a la comunidad universitaria. Esta iniciativa, desarrollada junto a Nosotras Deportistas, incluye la inscripción gratuita para las 60 primeras participantes identificadas como miembros de la UPV.

10k femenina, día de la mujer deportista / F.Calabuig

Más de 300 deportistas federadas representan a la UPV

La apuesta por el deporte femenino también se refleja en las competiciones federadas. Más de 300 mujeres representan a la UPV en disciplinas como atletismo, ciclismo, montaña, natación, rugby, triatlón, vela, waterpolo o tiro con arco.

Entre los equipos con mejores resultados destacan el equipo femenino élite sub-23 de ciclismo y el UPV Levante de waterpolo, que compite en Segunda División.

Apoyo al alto rendimiento y referentes para las nuevas generaciones

La universidad también desarrolla un programa específico de apoyo a las deportistas de alto nivel, facilitando la compatibilidad entre la actividad académica y la competición oficial.

Otro de los espacios más representativos es el Circuito Running UPV, un recorrido de cuatro kilómetros que rodea el campus de Vera y rinde homenaje a grandes referentes del deporte femenino mediante paneles dedicados a figuras como Alexia Putellas, Teresa Perales o Edurne Pasaban, acompañados de mensajes motivadores.

Ciclismo femenino y Dragon Boat, otras apuestas de la UPV

Entre las iniciativas más recientes figura el Gran Premio UPV Valencia de ciclismo femenino, una prueba que ya se ha consolidado dentro del calendario autonómico y que reúne a un importante número de participantes en el Campus de Vera gracias al trabajo conjunto del Servei d'Esports de la UPV y la Federació de Ciclisme de la Comunitat Valenciana.

La universidad también colabora con el equipo Dragon Boat BCS, impulsando cursos de iniciación dirigidos a una modalidad deportiva practicada por mujeres supervivientes de cáncer de mama.

Una estrategia global para impulsar el deporte femenino

Entrenamientos específicos, escuelas deportivas, ligas, competiciones, apoyo al alto rendimiento, pruebas populares e instalaciones concebidas para inspirar a nuevas generaciones forman parte de una estrategia con la que la Universitat Politècnica de València busca incrementar la práctica deportiva femenina y seguir reforzando la presencia de las mujeres en el deporte universitario.