Valencia Basket superará los 15.500 abonados

Valencia Basket alcanza la fase final de su campaña de abonos y lo hace con cifras muy positivas. El club taronja apostó por ampliar el número de localidades disponibles para abonos masculinos, y la respuesta no podía haber sido más positiva. Solo un pequeño número de abonos VIP llegaron a la fase de venta libre, ya que los nuevos abonos del resto de localidades se agotaron con la preferencia que disponían los Amics Taronja. De esta forma, el club alcanza un nuevo hito, y cierra la campaña contando la próxima temporada con 11.900 abonos masculinos.

En cuanto al total de abonos femeninos, la venta continúa abierta y así continuará también la próxima semana, pero los números también avanzan a buen ritmo. Actualmente ya se superan los 3.600 abonos femeninos, a falta de esos últimos días para cerrar la campaña. Los interesados en adquirir un abono femenino pueden hacerlo a través de la web.

De esta forma, Valencia Basket volverá a tener una cifra récord de abonados como entidad, ya que entre unos y otros se superarán los 15.500 abonados, en el segundo año en el Roig Arena. Cabe resaltar que el coso valenciano tiene un aforo total de 15.600 espectadores para eventos deportivos.

Cabe recordar que la mudanza de la Fonteta al nuevo arena supuso un salto cualitativo en el número de abonados. El pasado curso, la sección masculina tenía contaba con 11.500 aficionados con pase, 4.000 más que en el último año de la Fonteta. El cambio también facilitó el crecimiento de la afición femenina, que rondaba los 4.000 espectadores habituales, muy por encima de los registros de temporadas anteriores (3.000).

Descuento por asistencia

Valencia Basket decidió afrontar su segunda campaña de abonos en el Roig Arena sin subir las tarifas, a excepción de las zonas VIP con respecto al año de apertura. Así, la entidad califica de histórico el estreno del nuevo arena, con cifras de asistencia de récord, con más de 12.400 personas de media en partidos masculinos y 4.200 en partidos femeninos. Para enmarcar su primer lleno de la historia, con 15.600 espectadores, en el quinto y definitivo partido de los cuartos de final de la Euroliga ante Panathinaikos.

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Por ello, el club taronja apostó por premiar el compromiso de la gente con un 10% de descuento en la renovación de su abono. Esta medida hará que los que ya contaron con descuento en el paso de la Fonteta al Roig Arena, tampoco paguen más esta temporada. Este descuento por la asistencia se mantendrá de cara al futuro, aunque para la próxima temporada, pasará a ser individual. Cualquier abonado masculino o femenino que acuda al 80% de los partidos tendrá un 10% de descuento al renovar su abono, así como los que acudan al 70% de los encuentros globales si se tienen los dos abonos. En caso de no poder asistir a un partido, la opción de ceder el abono a un conocido existe, y se tendrá en cuenta igualmente para la asistencia.