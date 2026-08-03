El Valencia Basket se interesa por Trendon Watford

Según fuentes consultadas por BasketNews, el exjugador de los Philadelphia 76ers, Trendon Watford, estaría cerca de fichar por Valencia Basket. Según informaciones cercanas reveladas por Donatas Urbonas, el alero de 25 años se encuentra en negociaciones avanzadas con el equipo taronja para unirse a la disciplina de Xavi Albert.

Watford se convirtió en agente libre a principios de esta temporada, después de que los 76ers rechazaran la opción de equipo para el segundo año de su contrato. El alero de 2,03 metros ha participado en 270 partidos de la NBA con los Portland Trail Blazers, los Brooklyn Nets y los propios Philadelphia 76ers, con un promedio de 7,6 puntos, 3,6 rebotes y 2,0 asistencias en 17 minutos por partido.

En este último año con el equipo de Pensilvania ha promediado 6,5 puntos, 3,3 rebotes y 2,5 asistencias en 16 minutos por partido. Ha tenido varias actuaciones destacadas, entre las que sobresale un triple-doble de 20 puntos, 17 rebotes y 10 asistencias en una victoria sobre los Toronto Raptors en noviembre. Su temporada fue de más a menos, ya que llegó a tener de media 10,3 puntos, 5,1 rebotes, 3,8 asistencias y 21 minutos por partido hasta noviembre.

Su mejor temporada en la NBA fue con los Brooklyn Nets en la 2024-25, cuando promedió 10,2 puntos, 3,6 rebotes y 2,6 asistencias en 21 minutos por partido.

Trendon Watford junto a Cade Cunningham / MARCA

NBA desde 2021

Trendon Watford se presentó al draft de 2021, pero no fue seleccionado. Pese a ello, consiguió un contrato estándar de la NBA con Portland después de haber comenzado su carrera con un contrato de "two-way" y se consagró con una actuación estelar de 27 puntos contra los Washington Wizards durante su temporada de "rookie".

Watford también fue campeón de la "Summer League" de 2022 con los Trail Blazers, donde fue nombrado MVP de la final tras conseguir 19 puntos, siete rebotes, dos asistencias, tres robos y un tapón en la victoria contra los New York Knicks.

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En caso de acabar produciéndose, sería el séptimo fichaje tras TJ Shorts, Osetkowski, Mouhamadou Gueye, Gonzalo Corbalán, Lucas Marí y Mario Saint-Supery.