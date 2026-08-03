Vinícius regresa con perfil discreto, buena cara y silencio mientras su futuro sigue en el aire

Estreno de Vinícius en la pretemporada con todos los focos puestos en el brasileño. Con la imagen renovada tras someterse a una mentoplastia para lograr una armonización facial y de mentón en una clínica de Goiania, el madridista pasó el reconocimiento médico, como Bernardo Silva y Brahim, antes de ponerse a las órdenes de José Mourinho.

A las 08:30 en Valdebebas

Vinícius llegó a Valdebebas antes de las 8:30. Llevaba cuatro semanas de vacaciones, siendo el jugador que ha disfrutado de más tiempo junto al 'novato' Bernardo Silva. La explicación viene porque el brasileño fue el madridista que más minutos disputó la temporada pasada: 4.249 minutos en 53 partidos de los 56 siendo titular en 48. Después de aterrizar en Valdebebas marchó rumbo al Hospital Sanitas de Valdebebas para someterse al reconocimiento médico, donde coincidió con Brahim y con su nievo compañero Bernardo Silva. El brasileño regresó a Valdebebas, donde se produjo el encuentro con Mourinho. Un saludo cordial para borrar los incidentes del ‘caso Prestianni’ en Lisboa, donde un jugador del Benfica profirió insultos racistas según la versión de los madridistas y el técnico se puso del lado del jugador del club portugués afeando a Vinícius su celebración. Cinco meses todo parece olvidado por ambas partes.

El brasileño y el portugués estrecharon las manos y conversaron durante unos minutos antes del entrenamiento. Mourinho ya cuenta con 19 jugadores de la primera plantilla, aunque cinco trabajan al margen al estar lesionados (Militao, Huijsen, Asencio, Mendy y Rodrygo). Faltan por incorporarse: Courtois, Konaté, Cucurella, Tchouameni, Bellingham y Mbappé. A ellos se sumarán Diomande y Rodri cuando se hagan público unos fichajes que están cerrados con sus clubes de origen. Por la tarde Vinícius participó en otra sesión a las 17:00 horas.

Buenas caras, silencio y tensión disimulada ante una reunión que se producirá esta semana y que definirá el futuro del carioca, que no ha cedido ni un centímetro en la negociación desde el último encuentro. Exactamente igual que el Real Madrid. Perfil discreto y normalidad en medio de la incertidumbre y la ansiedad del Arsenal de Arteta que espera noticias para entrar en escena y hacer una oferta por el futbolista.

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En la última reunión que se produjo en Valdebebas tras el Mundial de Clubes, el brasileño rebajó sus pretensiones iniciales y el Madrid subió su oferta. Sin embargo, había un par de elementos de la negociación que siguen alejando a ambas partes. La prima de fichaje que exigen los agentes del jugador, ya que el próximo verano quedaría libre y podría negociar con el Arsenal o con quien quiera libre, lo que le asegura esa prima de fichaje. Y la exigencia de recuperar el 80% de los derechos de imagen por parte del futbolista, que cuenta con numerosos y sustanciosos contratos publicitarios que están dejando mucho dinero en las arcas del Real Madrid.