Yanis Musuayi: “Cuando hablé con Luís Castro dije que quería que venir al Levante”
El joven delantero belga, por el que el Levante ha pagado unos 2,5 millones de euros al Club Brujas, confía en mejorar y trabajar al máximo para luchar por los colores del equipo valenciano.
El nuevo delantero del Levante, el belga Yanis Musuayi, admitió que desde la primera vez que habló con el entrenador del equipo, Luís Castro, tuvo claro que debía fichar por el club valenciano, con el que finamente ha firmado un contrato hasta 2030.
“Hablé con el entrenador un par de veces antes de firmar y me dijo que le gustan los equipos ofensivos. La primera vez que hablé con él le dije directamente a mis padres que quería venir porque me había sentido bien con él”, dijo en declaraciones a los medios oficiales del Levante.
El jugador, de 19 años y por quien el Levante ha pagado una cantidad de unos dos millones y medio de euros tras alcanzar un acuerdo con el Club Brujas para su traspaso, se ejercitó este lunes por primera vez con sus compañeros y se mostró encantado con su llegada a València.
"Me he encontrado buena gente"
“Conocía al Levante porque sigo LaLiga, sé que es un gran club. Me he encontrado buena gente, sé que tengo que trabajar mucho porque hay mucho nivel”, indicó. “Todavía no soy perfecto ni lo seré. Sólo me enfoco en mejorar y en trabajar al máximo. Estoy muy feliz y preparado para luchar por estos colores”, añadió el jugador belga.
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