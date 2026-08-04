Malas noticias en el entrenamiento del Valencia CF, lesión de Rioja

El Valencia CF trabaja en la Ciudad Deportiva de Paterna con la mente puesta en el Trofeu Taronja y un partido contra el Newcastle United clave para poner a punto la maquinaria de cara al inicio de la temporada. En la sesión de trabajo a las órdenes de Carlos Coberán ha habido tres buenas noticias y dos muy malas.

La peor es la lesión de Luis Rioja, que ha caído en el entrenamiento a dos semanas del inicio de Liga según ha avanzado Nacho Sanchis y ha podido confirmar Superdeporte. Esta baja agudiza el grave problema que tiene el Valencia CF en el juego exterior, que pide dos fichajes urgentes en el extremo y uno en el lateral.

Tres regresos

Tanto Mouctar Diakhaby como Pepelu y Justin De Haas han podido trabajar con el grupo después desuperar sus molestias y serán de la partida contra el combinado inglés. La zona defensiva es muy sensible a las bajas, ya que el equipo solo cuenta con sendos centrales y con César Tárrega, además de las opciones del filial.

Arnaut Danjuma con Dieng y sadiq en el entrenamiento / VCF

Sadiq, descartado

Por lo que respecta a Umar Sadiq, el nigeriano tiene una lesión muscular de la que debe seguir recuperándose para estar disponible de cara al campeonato de liga, pero será imposible que llegue para el partido de presentación del equipo del próximo sábado.

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La plantilla está cogida con pinzas a falta que avancen operaciones clave del mercado de fichajes. Mientras avanza la recuperación de Dimitri Foulquier, el lateral derecho sigue completamente cojo y los extremos sin los dos urgentes fichajes que el equipo necesita.