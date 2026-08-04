Corberán arma su once para el Valencia CF - Celta de LaLiga a la espera de fichajes

Carlos Corberán da forma a su once titular a la espera de refuerzos. El técnico del Valencia CF tiene el equipo prácticamente perfilado para el debut en LaLiga el próximo 22 de agosto contra el Celta de Vigo en Mestalla. El de Cheste está obligado a trabajar con lo que tiene y eso es lo que lleva haciendo desde que empezó la pretemporada. El 'stage' de Inglaterra ha dejado muchas pistas de lo que puede ser su primer once oficial de la temporada.

La portería está más que clara. Stole Dimitrievski volvió contra el Stoke City para quedarse. El normacedonio, que disputó los primeros minutos del verano en el último amistoso, arranca la temporada con galones de titular por primera vez como valencianista. No hay debate. La portería es suya contra el Celta.

Igual de definida está la línea de cuatro defensiva. Corberán tiene claro que su pareja de centrales titular es la formada por César Tárrega en el perfil derecho y Justin de Haas en el izquierdo. Tampoco hay duda en el lateral izquierdo. El capitán José Luis Gayà está por delante de Jesus Vázquez. No es casualidad que los tres repitieran juntos contra el Derby County y el Stoke City. En el lateral derecho Rodrigo Gamón, con más minutos acumulados en pretemporada, parte con ventaja sobre Miguel Monferrer, aunque cualquier opción de la cantera es valida a la espera de fichajes.

JAVI GUERRA EN EL STOKE CITY - VALENCIA CF / VCF

Corberán también tiene claro su centro del campo. Guido Rodríguez en fijo en la posición de '6'. Lo mismo pasa con Javi Guerra en la demarcación de '10'. El '8' todo apunta a que será para Filip Ugrinic por delante de Aliou Dieng y el tocado Pepelu, ambos con menos minutos acumulados en la pretemporada.

Las bandas también tienen nombre y apellidos. Luis Rioja ha sido el dueño de la derecha, mientras que Ryunosuke Sato se ha asentado en la banda izquierda con el aval de un gol y tres asistencias. Los dos, sin fichajes y con Diego López en la enfermería, están por delante del canterano David Otorbi.

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La gran y única duda

La gran y casi única duda del once reside en la delantera. Hay tres futbolistas para un puesto: Arnaut Danjuma, Hugo Duro y Umar Sadiq. Visto lo visto en Inglaterra, el jugador que se postula de '9' titular es Danjuma porque lleva tres goles consecutivos y porque salió de inicio por delante de Hugo contra el Stoke City. Sadiq, con molestias físicas, se ha quedado atrás aunque todo puede cambiar el sábado en la gran prueba contra el Newcastle en Mestalla. La idea es que ese once del Taronja sea el titular en LaLiga, aunque antes se negocia un último test contra el Raja Casablanca.