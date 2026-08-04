La Liga se 'mundializa': 10 segundos para abandonar el campo, penaltis con doble toque y amarilla por taparse la boca

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) oficializó este martes las novedades con las reglas para la temporada del fútbol español que comenzará la próxima semana, algunas de las cuales se estrenaron en el pasado Mundial.

Una de ellas, que llega a las categorías profesionales españolas, es el límite de tiempo para dejar el campo cuando es reemplazado por un compañero, según la cual cuando un futbolista es sustituido debe "abandonar el terreno de juego en un plazo de diez segundos desde que se muestra el cartel de sustitución o, si no hay cartel, desde la señal del árbitro para que se efectúe la sustitución".

Si no lo ha hecho dentro de esos diez segundos -salvo imposibilidad por seguridad/protección o lesión-, deberá abandonar el campo igualmente, "pero el sustituto no podrá entrar en el terreno de juego hasta la primera interrupción después de que haya transcurrido un minuto desde la reanudación del juego". Además, el jugador que va a ser sustituido "sólo será amonestado si retrasa de forma excesiva la reanudación más allá de los diez segundos. La sustitución no puede cancelarse ni puede utilizarse un sustituto diferente", indica. A su vez, "si se retrasa la entrada del sustituto, la sustitución se considera completada una vez que el jugador sustituido ha abandonado el terreno de juego. Por tanto, si el jugador sustituido comete una infracción sancionable con tarjeta roja después de ese momento, el sustituto podrá seguir participando en el partido", establece la normativa.

En cuanto a la sustitución de un portero, "se exige que el guardameta abandone el terreno de juego por la línea de meta. Si tarda demasiado, se permitirá que el sustituto entre inmediatamente y se amonestará al guardameta" y cuando haya varios cambios a la vez "todos los jugadores que vayan a ser sustituidos deberán abandonar el terreno de juego en un plazo de diez segundos desde que se indique la última sustitución".

En la idea de perseguir la pérdida de tiempo, la nueva norma del CTA contempla que, si un partido se detiene por una lesión del portero, el entrenador del equipo afectado deberá designar de inmediato a un jugador de campo para que abandone el terreno de juego, quien deberá permanecer fuera un mínimo de un minuto tras la reanudación del juego. En este sentido, si el técnico no elige a nadie en los primeros 10 segundos desde que el árbitro autoriza la asistencia médica, será el propio capitán del equipo quien salga automáticamente del campo. La medida contempla además tres excepciones claras: cuando la lesión del portero proviene de una falta que conlleva tiro libre y requiere atención inmediata, cuando se produce una colisión entre el guardameta y un jugador de campo que obligue a atender a ambos, o cuando el portero está sangrando.

Dimitrievski en San Mamés / VCF

Respecto a lesiones, un jugador que sea tratado sobre el campo o que provoque que el juego se detenga o que se retrase la reanudación "deberá abandonar el terreno de juego y permanecer fuera durante un minuto después de que se haya reanudado el juego", con excepciones como por ejemplo que no requiera atención médica, que salga voluntariamente durante el juego o en una interrupción siempre que su salida no retrase la reanudación", que se trate de un guardameta, un choque entre varios jugadores de un mismo equipo, golpes en la cabeza, hemorragias, entre otras.

El penalti de doble toque y a 'Ley Vincius'

Además, el CTA se une a lo dictaminado por la IFAB en el caso de que haya doble toque en el lanzamiento de penalti, según el cual si ocurre de forma involuntaria y es gol se repetirá el tiro y si se falla se contabilizará como errado.

Por otro lado, el árbitro podrá sancionar a los equipos que retrasen la puesta en marcha del esférico en situaciones como de banda -se concederá al contrario- o de portería -se otorgará un córner al oponente-. Sobre el saque de meta, si el balón lo juega un guardameta y un compañero lo toca deliberadamente después con la mano o el brazo en el área se decretará penalti, y en cuanto al VAR se añaden situaciones como una roja resultante de una segunda amarilla claramente incorrecta, errores de identidad cuando el árbitro muestra amarilla o roja, córners concedidos claramante de forma incorrecta, infracciones de un atacante antes de un tiro libre o un saque de esquina, entre otras.

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Por último, el CTA también fijó el criterio sobre la situación en la que los jugadores se tapen la boca para hablar durante el choque. El comité técnico arbitral no considerará esta conducta, por sí sola, motivo de expulsión, pero sí advierte de que podrá sancionarse con tarjeta amarilla cuando se produzca durante una confrontación, protesta o situación similar con el objetivo deliberado de ocultar la comunicación. Asimismo, recuerda que, si posteriormente se demuestra que los comentarios escondían lenguaje ofensivo, insultante o abusivo, los órganos disciplinarios podrán actuar.