Enfado en el Barça por la postura de Ferran Torres

Las declaraciones de Ferran Torres en su gira por Estados Unidos no han sentado nada bien en el Barça. El reto público que lanzó el futbolista dejando claro que solo renovará si realmente le valoran han causado enfado en el club blaugrana porque consideran que no es ni el momento ni el sitio apropiado para enviar mensajes. En el Barça, a hoy en día, no saben nada del PSG y ya le han comunicado al entorno del futbolista la intención de renovarle a partir del mes de septiembre, por lo que no se van a plegar a ninguna estrategia por parte del futbolista. La ampliación de contrato del delantero será conservadora y sin augmento salarial y no se variará la hoja de ruta a pesar de las presiones. Es más, en el Barça ya se tiene claro que si llega una oferta justa para todas las partes, el futbolista tiene las puertas abiertas para marcharse.

Lo que ha molestado en el Barça es que Ferran, que no se ha comunicado para nada con los responsables deportivos del club, haya elegido los medios de comunicación para lanzar mensajes retadores. Sorprendió que el propio jugador dejara claro que maneja una propuesta, al menos del PSG, y que dejara entrever que en el club blaugrana no se le valoraba lo suficiente. En el Barça ya intuían que algo estaba pasando ante el silencio del futbolista, pero a partir de ahora quieren certezas y que las conversaciones se hagan por el cauce natural y no a través de altavoces públicos.

La situación parece clara. Ferran Torres maneja el interés de clubs, pero primero quiere escuchar al Barça para conocer su propuesta y, luego, tomar una decisión. Y esa oferta, el Barça solo la activará a partir del mes de septiembre aunque las negociaciones se inicien de forma inmediata con números encima de la mesa.. De lo que dijo Ferran, se puede intuir que su prioridad es seguir, pero que solo lo tendrá claro una vez escuchado el proyecto económico y deportivo que tiene el Barça para él.

Ferran Torres dedica su gol al Real Madrid a Hansi Flick en el clásico liguero del Camp Nou de la Liga 25-26. / L-EMV

Por el momento, en el club blaugrana no van a realizar movimientos, ni a pedir explicaciones. Quieren que el jugador se define y, a partir de ahí, decidirán, aunque internamente ya se tiene claro que el delantero no es un jugador estratégico de futuro, por lo que se le abrirá la puerta. La gran incógnita que tiene el Barça es si realmente hay caso Ferran porque no tienen nada claro que acabe llegando una propuesta del PSG o de otro club. Por el momento, incredulidad absoluta hasta que se demuestre lo contrario.

El club blaugrana ya asume el riesgo de una salida como mal menor, ya que en ningún caso quieren permitir que el futbolista pueda salir libre en el 2027 tras invertir 55 millones de euros por él cuando fichó procedente del Manchester City. Si las posturas están alejadas, se intentará la venta y si llega una oferta se estudiará con total seguridad.

Por parte del futbolista, queda claro que Ferran Torres no está contento con el Barça. Y algunas razones tiene. El curso pasado, Flick nunca le consideró titular a pesar de que su rendimiento y estado de forma fue mejor que el de Lewandowski y, además, el club ha alargado demasiado las negociaciones para la renovación dejando claro que el jugador no es una prioridad para el Barça mientras se han ido cerrando otras ampliaciones que, a priori, no corrían tanta prisa. Las declaraciones de Ferran son el síntoma claro de que hay un distanciamento y habrá que ver ahora si el PSG va en serio con él o hay menos de lo que se ha dicho.

Nuevas dudas sobre su futuro

Más madera. Ferran Torres volvió a hablar en su gira por Estados Unidos y esta vez tocó el turno de la CNN en la que, evidentemente, le volvieron a preguntar por su futuro. El delantero blaugrana reiteró que todo está en el aire y evitó mojarse por su continuidad en el Barça, algo que está molestando mucho en el club: "Lo único que sé es que el 12 de agosto tengo que estar ahí y volver a entrenar. Veremos qué pasa”

La periodista de la CNN le cuestionó directamente sobre la posibilidad de cambiar de aires y fichar este mismo verano por el PSG, club del que se asegura que está negociando su fichaje. Y Ferran volvió a dejar su futuro abierto: “Nunca se sabe. En el fútbol todo puede cambiar en un minuto.Tengo que estar listo para todo. Intento pensar en qué es lo que me hará más feliz a mí, sólo esto, y a mí familia", aseguró el aún delantero blaugrana.