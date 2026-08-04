El Levante UD quiere reforzar la defensa y alerta que "puede haber operaciones en cualquier momento"

Los primeros equipos masculino y femenino del Levante UD han realizado este mediodía la tradicional ofrenda floral a la Virgen de los Desamparados. Un acto que la entidad levantinista celebra cada año como preámbulo al inicio de la competición.

Jugadores, jugadoras, cuerpos técnicos, miembros del staff de ambos equipos y una representación del Consejo de Administración, encabezada por el presidente Pablo Sánchez, han participado en este acto, que ha estado presidido por los capellanes del Levante UD, José Luis Sánchez y José Gerónimo Tébar.

Durante la ceremonia, el presidente Pablo Sánchez ha querido agradecer a la Mare de Déu "todo lo vivido durante la pasada temporada; las alegrías compartidas y los retos que nos han ayudado a crecer". Por su parte, el vicepresidente Braulio Pastor le ha pedido a la Virgen que mantenga viva la ilusión de la familia granota y les ayude a "corresponder con esfuerzo y compromiso al cariño que cada día recibimos de nuestra afición".

"Levantarnos en los momentos difíciles"

En representación de las plantillas, Iván Romero se ha dirigido a la patrona de Valencia para poner bajo su protección "nuestros esfuerzos, sueños y desafíos", mientras que Alharilla ha pedido su amparo para "afrontar cada entrenamiento y cada partido con ilusión y entrega. Que sepamos apoyarnos unas a otras, levantarnos en los momentos difíciles y disfrutar juntas de cada logro".

Foto de familia en la Basílica / LUD

Durante el acto, Roger Brugué, Adrián de la Fuente, Alma Velasco y María Gabaldón, en representación de ambos equipos, han realizado la ofrenda floral depositando un centro de flores en el altar. La ceremonia ha concluido con la tradicional fotografía de familia de las dos plantillas a los pies de la patrona de Valencia.

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El presidente habló del estado actual del mercado granota y alertó que "puede haber operaciones en cualquier momento" por lo que "segurar al 100% algo (en referencia a que no se produzcan más salidad del Levante) es algo imposible". Entre esas marchas podría estar la de Etta Eyong. "El otro día marcó y esperamos, si se queda, sea una temporada buena". En todo caso, Pablo Sánchez apuntó que "estamos preparados ante cualquier salida". Sobre las entradas, el dirigente levantinista neconoció que "necesitamos traer algo en la parcela del centro de la zaga sí o sí" y resaltó que el resto del equipo "está bastante formado".