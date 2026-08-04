Operación salida: el Valencia CF espera el "sí" de Almeida al Swansea
El conjunto galés ya tiene un acuerdo con el conjunto de Mestalla, pero la pelota está un verano más en el tejado del centrocampista, que debería aceptar 'bajar' una categoría
Mientras el mercado de fichajes del Valencia CF sigue paralizado ante la incapacidad para fichar un lateral derecho, la operación salida podría ayudar a que se desbloquease. En ella hay diferentes jugadores 'invitados a marcharse' por el club y uno de ellos, al igual que el verano pasado, es André Almeida.
El centrocampista portugués no está entre las primeras opciones precisamente en los planes de Carlos Corberán y contra el Stoke City se vio superado en la rotación incluso por Dani Raba, que tuvo muy pocos minutos la temporada pasada. El Swansea es el club mejor colocado para llevárselo, pero debe convencer al futbolista de firmar.
Almeida decide
Entre clubes todo está siendo muy sencillo. Según Tribuna Deportiva ya hay acuerdo para su traspaso (en unas cifras próximas a los 3,5 millones fijos más bonus y un futuro porcentaje que subiría la operación a más de 5 millones) y la pelota está ahora mismo en su tejado, ya que el club de Gales a día de hoy milita en la Championship (segunda división británica) y supondría bajar una categoría para relanzar su carrera.
El curso pasado las dudas del luso para salir a Turquía también bloquearon una vía de salida cuando llegó al Trofeu Taronja casi como 'descarte' y este año el Swansea City parece el club que más fuerte está pujando para hacerse con los servicios del futbolista, que tiene que dar el 'sí quiero'.
Con el traspaso del portugués, el Valencia se lanzaría a por la contratación de un lateral derecho, con Arnau Martínez y Chirino sobre la mesa.
Fuente: Superdeporte
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