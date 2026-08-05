El Villarreal CF se impone a las buenas sensaciones del Levante UD

Villarreal y Levante UD se medían esta mañana en la primera toma de contacto entre dos de los equipos de la Comunitat Valenciana en Primera División. El submarino amarillo superó al conjunto granota en un duelo que dejó claras las intenciones tácticas y técnicas de ambos técnicos de cara a la temporada 26/27. Mientras que el Villarreal se muestra como un grupo vertical y fiable en zona de tres cuartos, el Levante apuesta por un bloque creativo en el centro del campo pero con algunos detalles que pulir en la delantera a menos de dos semanas del comienzo de la competición liguera.

El equipo dirigido por Iñigo Pérez puso a prueba la solidez defensiva de un cuadro azulgrana que tuvo problemas en salida de balón durante la primera parte. Luís Castro siguió fiel a su estilo de defender en 4-4-2 con uno de los centrocampistas incrustándose en ocasiones entre centrales y el delantero centro retrasando su posición a la altura del mediapunta. Sergi Cardona avisó primero con un disparo lejano detenido por Pablo Campos, pero las más claras del primer tiempo fueron para el Levante. Primero, una acción expeditiva de Mandi que llegó a definir ante el debutante Gulácsi; y un remate de cabeza de Brugué en el área pequeña que también despejó el guardameta húngaro en su estreno no oficial con el Villarreal.

Iván Romero chutando en el partido ante el Villarreal CF / Levante UD

El primer cambio del choque lo protagonizó Iván Romero a la media hora de juego por gestión de cargas. Etta Eyong tomó su lugar en el césped regresando a la que fue su casa hasta el pasado verano y el camerunés recibiría el relevo de Yanis Musuayi en los últimos compases del partido. La tanda de diez cambios que realizó Luís Castro al descanso no varió las sensaciones granotas ni los perfiles marcados en el esquema del técnico luso ya que la tarea de presión alta que desempeñaron Olasagasti y Bardeli en el primer tiempo la llevaron a cabo Carlos Álvarez y Requena en los segundos 45 minutos. A su vez, Oriol Rey reemplazó a Hugo Sotelo actuando como centrocampista de contención y, además, se estrenó como cuarto capitán del Levante en la que va a ser su cuarta temporada en el Ciutat de València.

Por su parte, el Villarreal continuó siendo un equipo vertical y haciendo daño con futbolistas desequilibrantes. La entrada al terreno de juego de Alberto Moleiro y Mikautadze dio oxígeno a un conjunto groguet que terminó encontrando el gol de la victoria en un error de la defensa azulgrana. Fruto de la insistencia de los de Iñigo Pérez de tener presencia en campo contrario, el submarino amarillo forzó una pérdida de balón levantinista que, sumada a un fallo de comunicación entre Kervin Arriaga y Mathew Ryan, derivaría en el 1-0 definitivo de Logan Costa.

El regreso amargo de Kervin Arriaga al césped

Después de no contar con minutos desde el primer amistoso frente al CD Leganés, Kervin Arriaga volvió a vestir la elástica azulgrana ante el Villarreal. No obstante, el hondureño no lo hizo en su posición natural de pivote, sino como central diestro y con un error que empañó su participación en el encuentro. El '16' no se entendió con el portero australiano del Levante y el tanto de Logan Costa certificó la derrota levantinista pese a las buenas sensaciones.

Ficha técnica

(1) Villarreal CF: Gulácsi; Freeman (Mouriño 55'), Foyth (Logan Costa 45'), Veiga (Kambwala 55'), Cardona (Carlos Romero 55'); Pépé (Thiago 55'), Comesaña (Diatta 55'), Maciá, Buchanan (Moleiro 55'); Oluwaseyi (Mikautadze 55'), Gerard Moreno (Ayoze 45')

(0) Levante UD: Pablo Campos (Ryan 45'); Nacho Pérez (Toljan 45'), Dela (Kervin Arriaga 45'), Mandi (Cabello 45'), Manu Sánchez (Tunde 45'); Sotelo (Oriol Rey 45'), Bardeli (Requena 45'); Brugué (Víctor García 45'), Olasagasti (Carlos Álvarez 45'), Paco Cortés (Tay Abed 45') (Marc Santos 77'); Iván Romero (Etta Eyong 31') (Musuayi 77')

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Goles: Logan Costa (62')