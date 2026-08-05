Foios homenajeará a Ferran Torres este viernes por ganar el mundial

Foios podrá por fin este viernes homenajear a su vecino más ilustre. Salvo contratiempo de última hora, el ayuntamiento rendirá tributo a Ferran Torres por la consecución del campeonato del mundo, hito en el que el delantero valenciano tuvo gran protagonismo al marcar el tanto decesivo en la final ante Argentina.

Desde un día después de la final en el Metlife de Nueva York, el consistorio ha estado en permanente contacto con la familia de Ferran Torres para cuadrar agendas y fijar una fecha en la que poder homenajear al futbolista local por ganar el mundial. Finalmente, y según ha podido saber este diario, está previsto que el acto se celebre este viernes por la tarde, aunque por el momento no ha trascendido los detalles del mismo. Desde la final del mundial y las celebraciones posteriores, Ferran ha disfrutado de unas vacaciones en Ibiza y durante esta semana ha participado en distintos actos y entrevistas en Estados Unidos.

Hijo predilecto

De hecho, además de la organización del homenaje con la presencia del futbolista, el propio ayuntamiento del municipio de l’Horta Nord ha activado distintas iniciativas para reconocer a Ferran Torres. La primera fue el anuncio de que el pleno aprobará declarar a Ferrarn hijo predilecto de Foios. "Es histórico que un hijo del pueblo le dé el Mundial a España, que se recordará por décadas”, aseguraba el alcalde Sergi Ruiz, un día después de la final.

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La pasada semana, el Ayuntamiento colocó en la fachada del edidicio consistorial una gran lona para invitar al delantero a celebrar el título junto a su gente. "Que gran és ser de Foios. Gràcies, Ferran!", rezaba la pancarta con la que el consistorio quiere poner en valor “el orgullo de un pueblo por un vecino que ha llevado el nombre de Foios a lo más alto del fútbol mundial".