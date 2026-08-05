Foios teme el 'efecto Ferran'
El Ayuntamiento de Foios quiere que el recibimiento a Ferran Torres sea un éxito, pero sin que se desborde. El consistorio ha publicado en sus redes sociales toda la información sobre el homenaje que este viernes rendirá al delantero tras proclamarse campeón del mundo con España y marcar, además, el gol decisivo en la final del Mundial 2026. Eso sí, el anuncio llega acompañado de una curiosa petición: hacer un "uso responsable" de la difusión para evitar una afluencia superior a la prevista.
La recomendación no deja de resultar llamativa teniendo en cuenta que el mensaje se lanza precisamente a través de las redes sociales municipales, el principal altavoz del acto. En el mismo mensaje pide evitar una "divulgación innecesaria" de la información mientras detalla el lugar, la hora de apertura del recinto e incluso las recomendaciones para los asistentes.
Sea como sea, Foios se prepara para recibir por todo lo alto a su vecino más ilustre en una tarde histórica. El municipio ya ha colgado una lona gigante con la imagen del futbolista en la fachada del ayuntamiento y, durante el homenaje, Ferran Torres será nombrado hijo predilecto de la localidad. Todo indica que el orgullo por su campeón del mundo será difícil de contener... también en las redes sociales.
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