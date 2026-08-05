FÚTBOL
Así ganan todos con la venta de Vinícius: el Real Madrid, un porcentaje del traspaso para el jugador y el Arsenal
No hay acuerdo con el brasileño, pero han encontrado una fórmula para que el club y el futbolista se lleven una parte sustanciosa con su venta al Arsenal
El futuro de Vinícius como jugador del Real Madrid se ha decidido en una reunión celebrada hoy por la mañana en Valdebebas en la que han participado el agente del futbolista y el director general del Real Madrid, José Ángel Sánchez, entre otros. Los blancos, que ofrecían 22 millones netos anuales han subido a 25, pero el futbolista exige 30, además de una prima de fichaje y el 80% de sus derechos de imagen.
Porcentaje para Vinícius del traspaso
El problema ha dejado de ser su venta y el vacío que dejaba en la plantilla, que Florentino Pérez ya tiene cubierta con la llegada del marfileño Yan Diomande. El asunto es que Vinícius no se plantea renovar y confía quería acabar su último año como jugador blanco para quedar libre y cobrar una prima de fichaje por llegar libre al Arsenal.
Sin embargo, según ha podido saber EL PERIÓDICO han llegado a un camino que satisface a todos. El jugador podría irse traspasado al Arsenal con lo que el Real Madrid ganaría un dinero por su traspaso, que amortizaría los 40 millones que pagó por su llegada y el Arsenal se haría con sus servicios. Y la tercera parte, que es el propio Vinícius, para asegurarse esa prima de fichaje que el Madrid le niega al no haber quedado libre, se llevaría un porcentaje del traspaso al Arsenal. Se habla de 150 millones de euros que podrían repartirse entre 100 al Madrid y 50 al brasileño, o 80 al club y 70 al futbolista. Así todos quedarían felices, el Madrid sacaría tajada por su traspaso, el jugador se haría con un porcentaje del mismo en calidad de prima de fichaje y el Arsenal se haría con sus servicios.
El Real Madrid espera dejar cerrado este capítulo, además de anunciar el fichaje de Yan Diomande, que como anunció este medio hace ocho días se convertirá en el más caro de la historia del Real Madrid elevándose a 135 millones (120 más 15 en variables). Después vendrá el de Rodri, que asciende a 65 millones, 50 fijos y 15 en variables. 200 millones por ambos futbolistas, de los que los blancos esperan rebajar 100 por la marcha de Vinícius.
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Fuente: El Periódico
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