Riesgo extremo en el Valencia CF a tres semanas de empezar LaLiga

El Valencia CF sabe desde principio de verano la urgencia que tiene de reforzar el juego exterior. Con la posición de lateral derecho desierta y las bajas en los extremos, los deberes eran claros: había que firmar jugadores de banda con nivel titular, pero una vez más la demora del club a la hora de acometer operaciones importantes, y ahora también la lesión de Luis Rioja, sitúa al equipo en una situación de riesgo máximo cuando restan algo menos de tres semanas para empezar LaLiga.

El Valencia CF informó que el extremo andaluz presenta una lesión de la musculatura de su cuádriceps derecho sufrida este sábado durante el partido amistoso frente al Stoke City. El interior valencianista seguirá tratamiento médico y de readaptación hasta mejoría clínica. El futbolista estára de baja mínimo un mes.

En estos momentos el equipo solo tiene en plantilla a un extremo del primer equipo disponible, un Ryunosuke Sato que está jugando toda la pretemporada en banda izquierda aunque su tendencia natural es la de participar en el juego interior. Sin Rioja y tras las salidas de final de temporada, el equipo de Carlos Corberán tiene un problema muy serio de efectivos para armar un once de garantías.

Sato y Rioja contra el CD Castellón / F. BUSTAMANTE

El Plan 'B' es Danjuma u Otorbi

En plantilla están los planes 'B' de Arnaut Danjuma, que solo ha rendido esta pretemporada jugando como '9' y que pasó al ostracismo como extremo por su inconsistencia y falta de trabajo defensivo, y de David Otorbi, jugador de la cantera. La situación es muy delicada para un equipo que deberá firmar una necesidad que lleva tiempo arrastrando y que requiere de una subida de nivel después de las últimas temporadas, en las que el Valencia ha tenido un flagrante problema de producción ofensiva, profundidad y desborde.

Problema extra a la falta de lateral diestro

La baja de Rioja, además, también hace más sensible el problema del lateral derecho. El andaluz es el perfil más físico y el que permite al equipo jugar con 'carrileros' en fase ofensiva al abrir el campo a la misma altura que el lateral zurdo mientras el lateral diestro cierra como tercer central, que es el plan 'B' más sólido a no tener un lateral diestro específico.

Corberán perfila el once

Con bajas y a la espera de refuerzos, el técnico del Valencia CF tiene el equipo prácticamente perfilado para el debut en LaLiga el próximo 22 de agosto contra el Celta de Vigo en Mestalla. El de Cheste está obligado a trabajar con lo que tiene y eso es lo que lleva haciendo desde que empezó la pretemporada. El 'stage' de Inglaterra ha dejado muchas pistas de lo que puede ser su primer once oficial de la temporada.

La portería está más que clara. Stole Dimitrievski volvió contra el Stoke City para quedarse. El normacedonio, que disputó los primeros minutos del verano en el último amistoso, arranca la temporada con galones de titular por primera vez como valencianista. No hay debate. La portería es suya contra el Celta.

Igual de definida está la línea de cuatro defensiva. Corberán tiene claro que su pareja de centrales titular es la formada por César Tárrega en el perfil derecho y Justin de Haas en el izquierdo. Tampoco hay duda en el lateral izquierdo. El capitán José Luis Gayà está por delante de Jesus Vázquez. No es casualidad que los tres repitieran juntos contra el Derby County y el Stoke City. En el lateral derecho Rodrigo Gamón, con más minutos acumulados en pretemporada, parte con ventaja sobre Miguel Monferrer, aunque cualquier opción de la cantera es valida a la espera de fichajes.

EL ONCE TITULAR DEL STOKE CITY - VALENCIA CF / VCF

Corberán también tiene claro su centro del campo. Guido Rodríguez en fijo en la posición de '6'. Lo mismo pasa con Javi Guerra en la demarcación de '10'. El '8' todo apunta a que será para Filip Ugrinic por delante de Aliou Dieng y el tocado Pepelu, ambos con menos minutos acumulados en la pretemporada.

Con la baja de Rioja, que era fijo, deberá buscar una alternativa para la derecha, mientras que Ryunosuke Sato se ha asentado en la banda izquierda con el aval de un gol y tres asistencias.

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La otra duda reside en la delantera. Hay tres futbolistas para un puesto: Arnaut Danjuma, Hugo Duro y Umar Sadiq. Visto lo visto en Inglaterra, el jugador que se postula de '9' titular es Danjuma porque lleva tres goles consecutivos y porque salió de inicio por delante de Hugo contra el Stoke City. Pero con la baja de Rioja, podría caer a banda con Hugo Dura en punta, dadas las molestias físicas que arrastra Sadiq, aunque restan casi tres semanas para el partido ante el Celta.