Sigue el baño de masas de Ferran Torres

Ferran Torres sigue siendo uno de los grandes protagonistas del verano. El delantero valenciano, convertido ya para siempre en el autor del tanto que dio a España la segunda estrella mundialista, continúa con su gira por Estados Unidos, donde Under Armour ha organizado una completa agenda de compromisos mediáticos y comerciales.

En los últimos días, ha pasado por algunos de los principales platós del país, como NBC y CNN, donde ha repasado su explosión en el Mundial, la repercusión internacional que ha tenido su gol y también su situación en el FC Barcelona. Su figura ha trascendido el ámbito deportivo y el valenciano se ha convertido en uno de los rostros más reconocibles del deporte español en Norteamérica.

Una de las entrevistas que más repercusión ha generado fue la concedida a NBC, donde Ferran no cerró la puerta a una posible salida del Barça pese a tener contrato hasta junio de 2027.

El delantero reconoció que se siente halagado por el interés del Paris Saint-Germain y dejó una frase que vuelve a alimentar todas las especulaciones: "En el fútbol nunca se sabe lo que puede pasar". También aseguró que tiene contrato con el Barça y que será él quien decida su futuro cuando llegue el momento.

Noche de estrella en el Yankee Stadium

La gira estadounidense de Ferran vivió este martes uno de sus momentos más especiales. El delantero fue el gran invitado de los New York Yankees y recibió el honor de realizar el lanzamiento inicial antes del partido del histórico equipo de las Grandes Ligas.

El valenciano fue recibido con todos los honores en el Yankee Stadium, saludó a varios jugadores de la franquicia, posó con camisetas personalizadas y compartió diferentes momentos con la organización antes de pisar el diamante para efectuar el tradicional saque de honor, uno de los actos más simbólicos del deporte estadounidense.

La presencia del campeón del mundo despertó una enorme expectación y confirmó el impacto mediático que ha tenido su actuación en el Mundial, especialmente tras convertirse en el héroe de la final.