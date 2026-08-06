Así está el caso André Almeida: el Valencia no tiene noticias del Celta

La salida de André Almeida del Valencia CF continúa rodeada de incertidumbre. El centrocampista portugués ha completado su tercer entrenamiento consecutivo al margen del grupo en la Ciudad Deportiva de Paterna por decisión del club, una medida destinada a evitar cualquier contratiempo físico que pueda comprometer su traspaso al Swansea. El acuerdo entre ambas entidades está prácticamente cerrado por una cantidad cercana a los tres millones de euros, más una serie de bonus, aunque la operación sigue pendiente del visto bueno definitivo del futbolista.

En Mestalla existe el convencimiento de que el club ha hecho todo lo posible para facilitar la continuidad y el crecimiento de Almeida desde su llegada. La renovación con mejora salarial, la entrega del dorsal '10' y la confianza deportiva depositada en él son argumentos que la entidad considera suficientes para esperar una respuesta positiva antes del Trofeu Taronja. Sin embargo, el futbolista portugués continúa valorando otras alternativas y esa postura mantiene bloqueada una operación que el Valencia considera clave para poder acelerar la incorporación de un lateral derecho, una de las prioridades de la dirección deportiva en este mercado.

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El Celta, sin movimientos por André Almeida

Mientras tanto, el RC Celta sigue sin dar pasos por André Almeida. Pese a que el nombre del futbolista ha sido relacionado con el conjunto gallego en las últimas horas, en las oficinas del Valencia no ha llegado ninguna propuesta procedente del club celeste. La única negociación avanzada es la que mantiene con el Swansea, motivo por el que el mediocampista permanece al margen de los entrenamientos por tercer día consecutivo. En el Valencia confían en que la situación se resuelva en los próximos días para desbloquear definitivamente una operación considerada estratégica en la planificación deportiva del primer equipo.