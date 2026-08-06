Cuenta atrás (tensa) para el traspaso de André Almeida del Valencia CF al Swansea

Cuenta atrás tensa para la salida de André Almeida del Valencia CF al Swansea. El club espera cerrar cuanto antes el traspaso del portugués al club británico para acelerar el fichaje prioritario del lateral derecho. El club siente que se ha portado siempre bien con el jugador (renovación con aumento de salario, dorsal ‘10’ y oportunidades deportivas) y confía en su «sí» antes del Taronja. El problema es que el futbolista sigue sin tenerlo claro porque prefiere otras opciones y ralentiza la operación, mientras el club espera que reconsidere su postura. El luso, a petición del club, lleva dos días seguidos al margen del grupo en la ciudad deportiva de Paterna para no poner en riesgo la operación, acordada entre clubes por un montante de alrededor de tres millones de euros más bonus.

El siguiente paso será atacar y cerrar de una vez por todas el fichaje del lateral derecho. En este escenario, los dos favoritos del club, aunque no los únicos candidatos, con Arnau Martínez y Daijiro Chirino. El futbolista del Girona es la opción más contrastada después de hacer grandes años en el equipo de la Costa Brava y de haber sido pieza importante en el año de clasificación para la Champions. Sueldo y tasación son elevadas, pero se busca la fórmula que encaje con las pretensiones de todas las partes.

Arnau Martínez, capitán del Girona FC / Girona FC

El "no" de Meunier provocó que el Valencia CF entrara en estado de 'shock' y obligó al club a peinar el mercado en busca de un sustituto. La lista cada día es más larga: Andrés García, Toljan, Mikelbrencis, Ehizibue y los mejores colocados ahora Chrino y Arnau. Sin ninguno de ellos en plantilla, Corberán se ha visto obligado a echar mano de la Academia con Gamón y Monferrer. Uno de los dos será el elegido para el Taronja.

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El extremo, de necesario a prioridad

El Valencia sigue trabajando en la incorporación de un extremo (Largie Ramazani es el preferido), pero el acuerdo está lejano y el entrenador continúa esperando una pieza clave para completar su idea de juego. La prioridad en el mercado hasta la lesión de Rioja era el lateral derecho. Desde ahora también es el extremo.