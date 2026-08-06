El entorno del Barça carga contra Ferran Torres: "Es una persona de fuera que sale con una gorra de Trump y una pulsera de la Guardia Civil"

La posible marcha de Ferran Torres del FC Barcelona está ocupando minutos de tertulias televisivas y radiofónicas, así como informaciones y columnas de opinión en la prensa barcelonista. Y es precisamente ese entorno el que está cargando contra el jugador valenciano que, en distintas entrevistas en medios americanos, no ha despejados dudas sobre su futuro. De hecho, Ferran ha asegurado que tiene contrato con el Barcelona, "pero en el fútbol nunca se sabe. Estoy esperando a tomar la decisión correcta, aunque todavía no la sé", o que el club debía demostrarle su voluntad de renovarlo: «Que muestren que me quieren, que vengan a negociar y, al final, todo es hablar», afirmó.

Así, en el programa Onze de TV3, Lluís Carrasco, publicista, filántropo, activista y contertulio, lanzó anoche una durísima crítica contra Ferran Torres, señalando que es el delantero quien debe acreditar su compromiso con la entidad azulgrana, y no al contrario. «Quien tiene que demostrar quién quiere a quién es Ferran al Barça», ha manifestado. «Gracias al Barça has ido al Mundial, has hecho el gol de tu vida y ahora hay clubes que ofrecen 50 millones de euros por ti. También gracias al Barça has podido hacer una gira por las televisiones estadounidenses», ha añadido.

Ferran Torres y su gorra de 'Make Spain Great Again' / CNN/Redes sociales

Lluís Carrasco fue más allá del aspecto deportivo y ahondó durante su intervención en la identificación del jugador con la historia y la realidad social del club. «Si fuera uno de la Masia, te diría que aquí tenemos una controversia, pero Ferran es una persona de fuera que no ha hecho un gesto por integrarse», señaló. Incluso apuntó a la gorra con el lema Make Spain Great Again, de la que el propio Ferran Torres se desmarcó del carácter político. «Si sales con la gorrita de Trump y la pulserita de la Guardia Civil, muestra un mínimo de respeto y de integración con el FC Barcelona», criticó Carrasco.

En esa crítica, Carrasco recordó que se cumple el 90.º aniversario del asesinato de Josep Suñol, presidente del Barça entre 1935 y 1936. Suñol fue detenido y fusilado sin juicio el 6 de agosto de 1936, después de que el vehículo en el que viajaba entrara en una zona controlada por las tropas franquistas. "Hace noventa años que fusilaron a Josep Suñol. Lo detuvieron en la Sierra de Guadarrama un grupo paramilitar de la Guardia Civil… y que este señor (en referencia a Ferran) lleve una pulsera de la Guardia Civil, lo siento pero no", sentenció Carrasco, que trató de defender que «me sabe mal hablar de estas cosas, pero viene a colación de la fecha».

«Si se marcha, no lloraré»

Más allá de sus críticas relacionadas con la identificación institucional, Carrasco también cuestionó el rendimiento deportivo de Ferran Torres. «No hace gestos por integrarse y necesita cinco ocasiones para hacer un gol», afirmó. «Si se marcha, no lloraré. Lloraré si se marcha Casadó, un jugador de notable en todos los partidos. Ferran Torres no lo es y carece de gestos de integración hacia su sagradísima institución. Lo siento, pero no tengo argumentos para defenderlo».

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El contertulio fue todavía más lejos al considerar que las declaraciones del atacante han comprometido definitivamente su continuidad en el conjunto azulgrana. «Creo que Ferran se ha suicidado futbolísticamente en el Barça. Después de todo esto, creo que ya no puede jugar aquí. ¿Cómo salta ahora al césped?», preguntó a la mesa del programa Onze. Carrasco cerró su alocución recurriendo a una conocida máxima atribuida a Johan Cruyff: «Quien dude de jugar en el Barça ya no nos interesa».