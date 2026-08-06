Ferran Torres da el 'Sí quiero' al PSG

Llega el momento de la verdad y todas las partes implicadas en el futuro de Ferran Torres están a la espera de los movimientos decisivos. Ha sido el propio delantero quien no se ha escondido en las múltiples entrevistas concedidas estos últimos días a la hora de señalar que está abierto a posibles cambios de aire siempre y cuando encuentre un proyecto capaz de seducirle tanto a nivel deportivo como económico.

"En el mundo del fútbol nunca se sabe", ha manifestado Ferran Torres tras ser cuestionado ante una posible salida del FC Barcelona este mismo verano. Toda una declaración de intenciones de un futbolista que lleva tiempo reclamando la necesidad que el club azulgrana traduzca el deseo de cerrar su renovación en algo más que simples palabras.

Mercado atento

Desde esta redacción ya apuntamos a finales del mes de julio que los contactos entre Ferran Torres y el PSG eran mucho más que un simple flirteo o tanteo veraniego. Nada de eso. Luis Enrique entró en juego y dejó muy claro al delantero que las puertas del campeón de Europa estaban abiertas para él, con un proyecto ganador y en el que Ferran tenía todos los números para ser uno de los grandes protagonistas.

Ferran quedó contento y adquirió un compromiso con el PSG: antes de poner el punto y final a sus vacaciones volvería a contactar con el club parisino para comunicarle si se queda definitivamente en el Barça o bien están convencido de afrontar un nuevo reto esta temporada bajo las órdenes de Luis Enrique.

La primera gran decisión ya está adoptada. Según fuentes próximas a la operación, Ferran Torres ha dado el visto bueno para que el PSG active toda su maquinaria, retome los múltiples puentes de diálogo permanentemente abiertos con el Barça estos últimos meses y plantee un nuevo traspaso entre clubes.

Operación de urgencia

Ferran Torres está por la labor de salir y el PSG arde en deseos de firmar. Sin embargo, existe un tercer actor en todo este serial que aún debe asumir públicamente su postura oficial, el Barça. El club azulgrana ha comentado en más de una ocasión que su deseo es que el futbolista siga en la dinámica culé, aunque si surge una buena opción de mercado tampoco se opondrá frontalmente a un generoso traspaso. Y ahí radica el quid de la cuestión.

El internacional español debería regresar a los entrenamientos la próxima semana tras finiquitar sus merecidas vacaciones en calidad de campeón del mundo. Es evidente que el escenario ideal sería que Ferran volviera a calzarse las botas con su futuro ya resuelto, pero en estos momentos todavía no existe ni un atisbo de negociación en marcha.

Tanto el Barça como el PSG se encuentran inmersos en varias operaciones de mercado con incidencia directa en la línea de ataque. Deco y Flick siguen esperando que el Atlético dé su brazo a torcer y el club pueda reformular su oferta para cerrar el fichaje esperado de Julián Álvarez. Una operación anhelada desde hace meses pero que no ha podido con las reticencia de un Atlético empecinado en negar la salida al Barça. Y, en el mejor de los casos, solo flexibilizaría su postura en caso de una macrooferta económica. La marcha de Ferran podría incrementar el músculo económico azulgrana.

Julián Álvarez y Yan Diomande

En el caso del PSG, la dirección deportiva tampoco lo tiene nada fácil para completar la delantera de la temporada 2026-27. Hace unos meses, el gran sueño compartido por el director deportivo, Luis Campos, y el técnico, Luis Enrique, era incorporar a Julián Álvarez y Yan Diomande. El argentino muy pronto dejó claro que solo apostaba por el Barça. Y lo sucedido con Diomande y el Real Madrid estos últimos días ha sido otro jarro de agua fría.

La recomposición del ataque del PSG es lento. En las últimas horas, sin ir más lejos, Kolo Muani se ha convertido en nuevo jugador de la Juventus dejando 50 millones en caja. Una cifra que bien podría ser considerada válidad en la trasvase de Ferran Torres.

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Habrá oferta oficial del PSG al Barça para negociar el traspaso de Ferran. Las tres partes están al corriente de la operación y esperan pacientes el movimiento del club parisino. El deseo es cerrar la salida antes del regreso de los internacionales españoles la próxima semana, aunque eso obligaría a una negociación y acuerdo exprés. No hay que olvidar que los negociadores de una y otra parte se conocen a la perfección y mantienen estrechos vínculos, Luis Campos y Deco en el área de gestión deportiva, y Laporta y Al Khelaifi al frente de las respectivas entidades.