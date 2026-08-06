La misión imposible (2) de conseguir la camiseta de España con dos estrellas

La fiebre por conseguir la camiseta de la Selección Española no es algo de ahora que se ha proclamado campeona del mundo. A medida que el equipo dirigido por De la Fuente avanzaba rondas en el torneo, crecía también la pasión de los aficionados y, con ella, el deseo de hacerse con la equipación. Días antes de la semifinal contra Francia, en los puntos de venta oficiales apenas quedaban algunas tallas infantiles; las de adulto ya estaban completamente agotadas. Y lo mejor estaba por llegar.

España ganó el Mundial y, con ello, trajo el frenesí al país. La segunda estrella ya es una realidad, y es por eso que mucha gente quiere actualizar su armario y "jubilar" esas camisetas que han quedado anticuadas. Este afán por conseguir la nueva versión de las prendas oficiales está llevando a que muchos puntos de venta estén sin "stock" y que conseguir una sea bastante complicado.

El pasado 4 de agosto se puso a la venta en las tiendas oficiales de Adidas de todo el país la camiseta de la selección con dos estrellas. Estos establecimientos registraron un gran movimiento de aficionados. En una tienda de Madrid, por ejemplo, la cola para comprarla llegaba hasta el exterior del local. Por el momento, solo está disponible la primera equipación, la roja; la segunda, de color blanco, no llegará hasta dentro de dos o tres meses. Además de la nueva estrella, la camiseta incluye en el pecho, entre el escudo de la Selección y el logotipo de Adidas, el parche que nos reconoce como campeones del mundo.

Sin la blanca hasta noviembre

En la ciudad de València no son pocas las personas que tienen el deseo de hacerse con una, pero por el momento tendrán que esperar. Tras visitar algunos de los diferentes puntos de venta oficiales, la conclusión es clara: hay que tener paciencia. En uno de ellos recibieron el martes un pequeño cargamento que fue rápidamente vendido. "Recibimos unas pocas camisetas, pero la gente arrasó con ellas y apenas duraron unas horas", relataba una trabajadora a este diario. Pese a ello, esta misma empleada afirma que a lo largo de esta misma semana irán recibiendo equipaciones y que, aunque imaginan que lo más probable es que también se agoten, irán reponiendo poco a poco. Asimismo, también confirma que de momento solo estará a la venta la camiseta roja: "De momento solo la primera equipación, para la segunda hay que esperar por lo menos hasta noviembre".

Aficionados con la segunda equipación de la selección / Daniel Tortajada

En cambio, hay otros locales situados también en el centro de València que, aunque han estado vendiendo ropa de la selección española a lo largo de todo el Mundial, tendrán que esperar a poder tener su propio cargamento de camiseta con dos estrellas. "La locura es tal que primero van a abastecer a las tiendas más grandes. Nosotros de momento nada, creo que para noviembre ya podremos tener a la venta", cuenta una dependienta.

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El agosto del mercado negro

Y ante la escasez de oferta en los establecimientos específicos de ropa deportiva o grandes almacenes, el mercado negro hace su agosto, nunca mejor dicho. Desde el mismo lunes 20, el día siguiente de levantar la Copa del Mundo, ya se podía observar a vendedores ambulantes, sobre todo en los paseos de municipios costerios, y diversas páginas web, que ya tenían a la venta la camiseta con dos estrellas. Por un precio más bajo, y una calidad inferior logicamente, ya se podía adquirir la equipación de manera casi inmediata, puesto que la mayoría de estos vendedores tienen gran "stock" y apenas tardan 24 horas en reponer, ya que hasta ellos se han llegado a quedar sin existencias ante la gran cantidad de personas que han querido hacerse con la camiseta.