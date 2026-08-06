La razón por la que Kang-in Lee está ‘retenido’ en Corea del Sur
El nuevo futbolista del Atlético de Madrid se encuentra en su país natal ejercitándose en solitario
Carlos Romero
El ex valencianista Kang-in Lee es una de las caras nuevas del Atlético de Madrid. El surcoreano, quien llevaba tiempo apuntado en la agenda colchonera, regresará a España para iniciar su tercera etapa en LaLiga tras sus estancias en Valencia y Mallorca. Sin embargo, desde que el pasado 25 de julio se oficializase su traspaso procedente del PSG, el centrocampista no ha podido volver a España.
A principios de esta semana, se le pudo ver por primera vez trabajando en solitario con su nuevo escudo. El futbolista tiene muchas ganas de incorporarse al grupo y ya ha realizado los primeros ejercicios sobre el verde en Seúl, de donde todavía no puede salir. Los motivos recaen en temas burocráticos del estado asiático. El nuevo ‘7’ rojiblanco tiene procedimientos administrativos pendientes relacionados con la Ley del Servicio Militar de su país.
Kang-in Lee obtuvo la exención del servicio obligatorio tras conquistar la medalla de oro en los Juegos Asiáticos de 2023 con la selección surcoreana. Sin embargo, la legislación surcoreana establece que los deportistas de élite deben obtener una autorización del Ministerio de Defensa Nacional para realizar viajes internacionales. En el caso de Lee, está a la espera de poder renovarlo, ya que el gobierno le exige cumplir estos requisitos al cambiar su residencia laboral.
Con la oficialidad de su traspaso, Kang-in Lee cambiará París por Madrid, por lo que requiere este documento para poder viajar. Este trámite, que está tardando más de lo previsto, se encuentra actualmente en proceso de revisión, por lo que no puede subirse a un avión antes de que esta orden esté oficialmente firmada.
Esperando al resto del grupo
Precisamente, el cuadro colchonero va a iniciar su stage de pretemporada en Seúl. Tras el primer partido disputado en Suecia ante el Manchester United, los del ‘Cholo’ Simeone viajarán hasta la capital coreana donde el domingo se medirán al Manchester City de Enzo Maresca. Debido a la brevedad de los plazos, desde el club de la capital española han permitido que su flamante fichaje se entrene de forma individual en las instalaciones del FC Seúl, antes de poder unirse a sus nuevos compañeros.
Fuente: Superdeporte
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