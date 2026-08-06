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El Valencia CF cambia el horario de un partido de pretemporada por el eclipse

El club ha adelantado el partido del miércoles 12 de agosto de las 20:00 a las 18:00

El golazo antológico de Sato en su debut con el Valencia CF

El golazo antológico de Sato en su debut con el Valencia CF / À Punt

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Andrés García

València

El Valencia CF ha cambiado el horario en uno de sus encuentros de pretemporada debido al eclipse previsto para la jornada del miércoles 12 de agosto.

El partido entre el Valencia Mestalla y el C.D. Teruel, que se disputará en la ciudad deportiva de Paterna, adelanta su hora de inicio y comenzará finalmente a las 18:00 horas. El encuentro estaba previsto para las 20:00.

El club entiende que se haría un poco raro que corte la luz en el partido y el encuentro podría quedarse en un segundo plano.

La modificación responde a la coincidencia con el fenómeno astronómico que tendrá lugar a esa misma hora, por lo que el club ha decidido ajustar el horario del encuentro para facilitar el normal desarrollo del partido. El CD Teruel ha sido el primero en anunciarlo en redes esta tarde.

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Solo cambia la hora

El duelo, correspondiente a la preparación estival del filial valencianista, se mantiene en la misma fecha, el miércoles 12 de agosto, y únicamente cambia su hora de inicio.

Fuente: Superdeporte

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