El Valencia CF invita al Taronja a los alcaldes de las 18 localidades afectadas por los incendios

El Valencia CF disputará este sábado a partir de las 21:00 horas la 54ª edición del Trofeu Taronja ante el Newcastle United FC. Después de los tests de pretemporada en la Ciutat Esportiva de Paterna y en el Bet 365 Stadium (Stoke-on-Trent), el equipo regresa al Camp de Mestalla para jugar un nuevo partido antes del inicio de la competición y lo hará en una tarde en la que, como en cada edición de esta cita tan especial de cada verano tendrán lugar distintos homenajes y actos para los aficionados. Este encuentro también será especial, ya que, el Valencia CF ha invitado a los alcaldes de las 18 localidades de la Comunitat Valenciana afectadas por los terribles incendios.

A partir de las 19:30 horas se producirá la apertura de puertas y la llegada del equipo. Desde entonces, el estadio contará con la banda musical de la Vall d’Uixó. Más tarde, llegará el momento en el que la plantilla saltará al césped por líneas y formará mirando hacia Tribuna para la habitual fotografía de equipo que tiene lugar tradicionalmente en el Trofeu Taronja.

Antes del inicio del partido, jugadores de la Academia VCF saltarán al terreno de juego con una lona inspirada en el mural de Riba-roja del Túria de la Ruta d’Art Urbà en homenaje a la última temporada del Camp de Mestalla. Por último, la banda musical de la Vall d’Uixó y una soprano interpretarán el Himno Regional de la Comunitat Valenciana.

El trofeo que se entregará al campeón del Taronja / L-EMV

El Valencia CF disputará el partido con el AWAY KIT, un diseño que rinde homenaje al mar y a los atardeceres de la costa con un elegante diseño en tonos azul y detalles Mediterranean Orange.

Después de la disputa del encuentro, la leyenda valencianista Vicente Guillot será el encargado de hacer entrega al ganador del Trofeu Taronja. Precisamente, este trofeo volverá a presentar un diseño sostenible.

Aluvión de donación de sangre

Este jueves, el Valencia CF, a través de la Fundació VCF, y el Centro de Transfusión de la Comunitat Valenciana se unía una vez más (lo vienen haciendo desde 2001) para organizar una nueva donación de sangre en el Camp de Mestalla. Cada persona que diera sangre recibiría recibir dos entradas gratis (hasta agotar existencias) para el Trofeu Taronja 2026.

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La convocatoria ha sido acogida de tal manera que el Centro de Transfusión y la Fundació VCF se han visto obligados a dar por finalizada la cola de la donación de sangre poco antes de las 11 de la mañana. El club anunciaba en redes sociales que dada la cantidad de aficionados atendidos desde las 08:30h, que han recibido sus correspondientes entradas, y el número de personas en cola, que también recibirán las suyas siempre y cuando puedan dar sangre, la logística del Centro impide poder atender con seguridad y calidad a más potenciales donantes.